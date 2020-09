Participa Ruiz Uribe en Ensenada en el Domingo de Colados

TIJUANA, BC.- En cuanto se encendió la maquina revolvedora de cemento y grava, el representante del Gobierno de México en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, tomó una cubeta para sumarse con los trabajos de colado de una vivienda en la Colonia 89.

Esta es la segunda jornada de “Domingos de Colados”, que encabeza con “pala, cuchara y bote cementero”, para acompañar a las familias humildes que resultaron beneficiadas con el Programa de Mejoramiento de Vivienda del Gobierno Federal.

“Nunca creí que me dieran un apoyo de 90 mil, pesos, cuando me buscaron los de Bienestar Social Federal, no lo podía creer. Ahora están echando el techo de mi casa, que estaba totalmente destruido y también construí un bañito”, expuso Verónica Guerrero Calzada.

Cortesía

Alejandro Ruiz Uribe dijo que es muy significativo este apoyo, porque la gente se motiva.

“Les da gusto que estemos trabajando con ellos y además este programa da trabajo a los albañiles y las pequeñas ferreterías donde se compran los materiales”, expuso.

Este domingo también estuvo en el domicilio de la señora Rosa María Toro, quien con el apoyo del Programa de Mejoramiento Urbano, pudo ampliar su vivienda con dos pequeños cuartos y el empastado de su baño.

El Programa de Mejoramiento de la Vivienda que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un hecho histórico para las colonias más necesitadas del municipio de Ensenada, benefició a 3 mil 500 hogares, con apoyos directos de 90 y 35 mil pesos.

Al término de los trabajos, compartió una carne asada con las familias beneficiarias, con los albañiles y vecinos que de manera solidaria se sumaron a los trabajos con quienes converso de la política social del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.