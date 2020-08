Panteón de Ensenada, en el abandono total  

Ensenada, BC.- El Panteón Jardín Modelo, ubicado en la calle coral de Ensenada, se encuentra en total descuido y aunque es responsabilidad del Departamento de Parques, Jardines y Panteones, mantenerlos limpios y en buen estado, actualmente muestra un gran deterioro.

Amelia Hernández, comentó que recientemente fue a visitar a un ser querido pero se sorprendió al ver las condiciones tan deplorables en que se encuentran las tumbas .

“Uno llega con la tristeza de ir a visitar a un familiar que ya partió y la verdad es que sales más triste de ver que el panteón está hecho un basurero, hay una gran cantidad de basura y ramas acumuladas y el colmo fue ver un ataúd tirado, me pregunto si hay un velador o alguien que cuide”, cuestionó.

Señaló que incluso es un lugar peligroso de visitar, ya que hay poca vigilancia y entre semana muy poca gente.

“Las veces que he venido no hay casi nadie, yo me la pienso para venir sola porque puede ser peligroso pero si uno no limpia las tumbas y trata de mejorarlas un poco nadie lo hace”, declaró.

Por su parte, Salvador Villavicencio, quien habita en esa zona, consideró que es un tema que ninguna administración municipal ha atendido, ya que desde hace años que se encuentran en pésimas condiciones los panteones de la ciudad.

“Es lo mismo en cada gobierno municipal, únicamente mandan a limpiar y mandan vigilancia cuando se acerca el día de muertos y el resto del año son unos basureros, es triste”, manifestó.