Padres de hijos autistas forman red de apoyo

Ensenada, B.C.- Con el fin de que los padres de hijos autistas tengan más herramientas para apoyar en desarrollo de sus hijos, que sean diagnosticados y enfrentar el proceso de “duelo” tras el diagnóstico, se conformó la primera red de padres de apoyo en Ensenada.

Adriana Morales Morales, representante del grupo de apoyo a padres con hijos autistas, mencionó que desde el año pasado conformaron una red en la que participan alrededor de 20 padres, y han contactado especialistas que gratuitamente les han dado talleres para atender a sus hijos desde casa, además de realizar terapias grupales para aprender a manejar sus sentimientos.

Estamos conectados en un grupo de WhastApp y el apoyo que nos damos es moral, compartimos estrategias que han funcionado con nuestros hijos, por ejemplo, cómo le enseñé a ir al baño o cómo le ayudo a calmar las rabietas, o nos pasamos artículos que pueden servir o el contacto de algún neuropediatra o neuropsicólogo”; detalló.

Adriana Morales relató que cuando notó que su hijo no empezó a caminar a la edad que se supone que un bebé debe dar sus primeros pasos, es cuando se dio cuenta que algo no iba bien en su desarrollo, sin embargo, llegar al diagnóstico no fue tan sencillo.

“Lo lleve a estimulación temprana para saber si algo estaba afectando su motricidad y me dijeron que todo estaba muy bien, que siguiera con ejercicios en casa, sin embargo, mi hijo al año siete meses apenas empezó a caminar y después empezó con un atraso en el lenguaje, no dominaba las frases que debía dominar a cierta edad”, comentó.

Asimismo, comenzó a notar que su hijo repetía todo, y cuando un especialista le dijo que era ecolalia, encontró un video de una especialista que advertía sobre tres focos de alerta que podrían ser una clase de autismo en el menor.

“A partir de que mi hijo tiene ecolalia pasaron casi cuatro años, hasta hace menos de un mes me entregaron el papel de diagnóstico donde dice que mi hijo tiene autismo nivel uno altamente funcional, pero antes de eso pasamos por el proceso de rechazo de varios especialistas de lenguaje porque en Ensenada no tienen la valoración de niños pequeños”, señaló.

La representante del grupo mencionó que los trastornos del espectro autista también representan un fuerte gasto para los padres, ya que una cita para valoración cuesta alrededor de mil pesos, y dependiendo del autismo será el tipo de estudios y especialistas que requerirá el menor.

Duelo en padres

Por otra parte, informó que el neuropsicólogo Juan Carlos Flores impartirá una conferencia con el tema “duelo en padres de niños con autismo” el próximo jueves 7 de abril en el Foro Experimental del Ceart Ensenada a las 18:00 horas.

“El duelo tiene procesos, primero la negación, pero estas viendo que algo no va bien y después buscas los culpables, te llega a la mente el pensar que a lo mejor tú se lo heredaste, algo que no se ha confirmado por los especialistas que el autismo se transmita a través de generaciones, pero siempre como padre piensas que eres el culpable o que no te cuidaste en el embarazo”, expresó.

No obstante, dijo que una vez que el padre acepta el diagnostico viene un proceso de sanación en el que los padres se enfocan en trabajar y buscar la manera de apoyar el desarrollo de su hijo sin desatender a sus demás familiares.