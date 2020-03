Ofrece biblioteca Benito Juárez de Ensenada préstamo de libros a domicilio

ENSENADA, B.C.- La Secretaría de Cultura (SC) de Baja California a través de la Biblioteca Pública Regional Benito Juárez (BPRBJ), informa que tiene disponible el servicio de préstamo externo de libros, no así la consulta en sala.

La Coordinadora Operativa de la BPRBJ, Josefina Zavala Valles, informó que el préstamo a domicilio es un servicio regular que ofrece la biblioteca a los usuarios con credencial, ofreciendo las facilidades para aquellos que aún no la han tramitado.

Indicó que se facilitan máximo tres libros por semana, préstamo que puede renovarse vía telefónica o por las redes sociales de la biblioteca, a fin de que el usuario no tenga que acudir al recinto para actualizar su préstamo.

Para quienes no cuenten aún con la credencial para acceder a este servicio, los requisitos son llenar la solicitud de registro (que se obtiene en el mostrador), dos fotografías recientes tamaño infantil, identificación vigente con fotografía y un fiador.

El fiador debe ser mayor de edad y que no tenga el mismo domicilio del solicitante, que cuente con número de teléfono particular fijo (no celular), identificación vigente (original, copia o fotografía de la misma), además de que debe firmar la solicitud de registro.

Zavala Valles subrayó que atendiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud, se permite el acceso a la biblioteca de un usuario a la vez para que pidan el o los libros que deseen llevarse, además de tomar las medidas de higiene correspondientes como es el lavado de manos.

Reiteró que quienes ya tengan libros de la BPRBJ en casa, no requieren acudir a la biblioteca a renovar el préstamo, sin embargo se solicita mantenerse en contacto vía telefónica al 176 16 10 o al Facebook/Biblioteca Pública Regional Benito Juárez, para dar seguimiento a los libros en tránsito.