Ofrece Protección Civil medidas y recomendaciones para visitar playas

Ensenada, BC

El vigésimo segundo ayuntamiento, a través de la Unidad Municipal de Protección Civil, brinda a la comunidad medidas preventivas y recomendaciones de utilidad al visitar las playas de esta localidad.

El director de Protección Civil, Jaime Nieto de Maria y Campos, mencionó que lo más importante es prevenir accidentes en las zonas costeras de nuestro municipio, por lo cual se emite información para la ciudadanía y los turistas.

Mencionó que el horario para los visitantes a las playas La Misión, Playa Hermosa, Pacífica y Conalep es de 10:00 a 19:00 horas, además que es recomendable no estar bajo el sol entre las 11:00 y 15:00 horas preferentemente para evitar los rayos UV.

Jaime Nieto refirió que es necesario que los bañistas sigan los reglamentos de las playas, sobre todo no nada en zonas prohibidas por la autoridad y no acercarse donde hay tráfico marítimo como lanchas, embarcaciones y motos acuáticas, así como hacer uso de chalecos salvavidas si es necesario.

El funcionario municipal solicitó a la comunidad y turistas no tirar basura, no fumar o beber alcohol en las playas, además no ingresar al mar después de comer y traer a las mascotas con correa todo momento

Asimismo recordó que está prohibido ingresar a zonas costeras con vehículos motorizados o al mar con ropa pesada como la mezclilla, sobre todo si desean nadar y para evitar accidentes en ese sentido.

Otra de las medidas a tomar es sólo acudir a las playas con vigilancia a fin de tener la certeza de que hay seguridad y personal salvavidas para casos de emergencias.

Se recomienda a la comunidad estar atenta a las indicaciones dentro del mar, es decir a usos de las banderas verde, amarilla y roja.

-VERDE: Buenas condiciones para bañarse, nadar o bucear.

-AMARILLO: Precaución por corrientes marinas y posibilidad de que el estado del tiempo empeore.

-ROJO: Indica que los bañistas NO deben ingresar al mar.

En caso de emergencias, Protección Civil recomienda comunicarse al 911 o a la Estación Naval de Búsqueda y Rescate (Ensar) de la Secretaría de Marina (646) 173-40-00.

Recomendaciones para visitantes de playas:

-Asista a playas vigiladas, estas son las más seguras.

-Evite el uso de desechables y utilizar utensilios reutilizables.

-No utilice pantalones o short de mezclilla para nadar.

-No ingiera bebidas embriagantes y comida antes de entrar al agua.

-No lleve botellas de vidrio a las playas.

-Al llegar a la playa pregunte al grupo de salvavidas cuáles son las áreas seguras para nadar.

-Respete el horario de playas que es de 10:00 a 18:00 horas.

-Siga las instrucciones que den salvavidas y miembros de seguridad.

-No entre con vehículos o caballos a playas concurridas, respete a los demás.

-No destruya los letreros ni las torres de los salvavidas.

-No descuide a sus hijos, vigílelos todo el tiempo.

-Si ve que alguien tiene problemas en el mar, notifíquelo a los salvavidas.

-Si va a utilizar una embarcación de aviso a Capitanía de Puerto de la localidad, verifique las condiciones del tiempo y cumpla con todas las medidas de seguridad requeridas.