Obra del 'tramo de la muerte' no tiene contemplada la electrificación: SICT

Ensenada, BC.- La obra de modernización del tramo Chapultepec- Maneadero, comúnmente conocido como “tramo de la muerte”, que ha sido una de las más polémicas por sus constantes retrasos, quedará terminada en marzo.

“Cuando menos la troncal en cuanto a concreto hidráulico se refiere, la parte más crítica ya quedó al cien por ciento, esa es una primera etapa que tenemos y todos los detalles que faltan en la parte norte de concreto hidráulico de guarniciones y banquetas quedarán concluidos para marzo”, detalló Rigoberto Villegas Montoy, director general del Centro de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) Baja California.

En relación con la semaforización y electrificación de la obra, el funcionario declaró que los contratos no tienen presupuestados esos conceptos.

“Ya estamos en pláticas con gobierno del estado y el municipio para que se haga lo propio, nosotros como SICT no lo tenemos contratado, no abarca eso los contratos, en el registro de hacienda no viene la electrificación”, afirmó.

Villegas Montoya dijo que los dos contratos que tienen actualmente son 400 millones de pesos, incluyendo la construcción de la troncal de 6.2 kilómetros de concreto hidráulico, además de una estabilización y canalización en la parte de la Valvita.

Ruta alterna a la escénica costaría 3 mil 300 mdp

En cuanto a la ruta alterna de la carretera escénica, el funcionario informó que hay un anteproyecto de 25 kilómetros con tres entronques.

