Obra del tramo de la muerte cumplirá dos años generando caos y retrasos: Diputada

Ensenada, BC.- Baja California se ha visto afectada con el presupuesto federal de los últimos años, pues el único proyecto ha sido el de la modernización del tramo Chapultepec-Maneadero, mejor conocido como tramo de la muerte, consideró Lizbeth Mata Lozano.

“Tenemos un análisis concreto numérico sobre lo que ha dejado de recibir Ensenada y Baja California, solamente una obra se ha etiquetado para Ensenada que es el caso del tramo de la muerte que el 21 de octubre cumple dos años y no hay un avance, hay un caos en la ciudad y la comunidad ensenadense para llegar a su punto en Maneadero tarda por lo menos dos horas y hay quienes han comentado que tardan hasta cuatro horas”, señaló la diputada federal.

La diputada reconoció que ha sido la comunidad la que se ha organizado a través de grupos de chat y cámaras de seguridad paras saber cómo fluye el tráfico.

Ellos están más comunicados que la autoridad porque es una obra interminable, mal hecha y que hoy no vemos resultados”, enfatizó.

La diputada federal Lizbeth Mata Lozano.

Presupuesto discrecional

La legisladora afirmó que durante cerca de cinco años el presupuesto ha sido discrecional, debido a que el presidente de la República es quien define a dónde y cómo se va el dinero.

“Ya no se etiquetan los recursos y eso nos deja en desventaja como estado, la gobernadora y los alcaldes tienen una responsabilidad de gestionar recursos no etiquetados, inclusive los propios legisladores somos quien lo aprobamos, sin embargo, no se ha modificado un punto ni una coma y lo vemos reflejado en el presupuesto”, opinó.

Mata Lozano comentó que Ensenada tiene múltiples necesidades en temas de infraestructura, seguridad, salud y abasto de agua, que en conjunto con el sector empresarial se plantearán los proyectos correspondientes para que sean tomados en cuenta en el presupuesto 2023.

“Esperemos tener respuesta y atención política positiva porque no lo hemos tenido durante cinco años”, concluyó.