No voy a otorgar más de 20 o 25 bases: Novelo

A unos meses del término de su gobierno, el Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna, afirmó que se otorgarán muy pocas bases sindicales.

“Estamos en pláticas ahorita, yo no quiero dar 100 bases, no quiero dar 50 bases, lo mínimo que se pueda, hay compromisos con el Sindicato, estuve sentado con ellos y están preocupados porque soy muy estricto en el sentido de las bases, no quiero dar más de 20 o 25 bases”, declaró.

El primer edil puntualizó que continúan haciendo ajustes en nómina y en el tema financiero, sin embargo hay trabajadores que llevan más de 30 años trabajando, de acuerdo a la información que le da el Sindicato de Burócratas.

“Está en pláticas, no van a ser las bases que usualmente se dan, si van a haber bases van a ser muy pocas, en materia de finanzas ahí la llevamos, sí, Ensenada sigue enfermo, está grave, pero ya estamos mejor, bajamos el déficit, la deuda a corto plazo que faltaban 10 millones para pagar, ya se pagaron” aseguró.