No hay ruta alterna porque no hay dinero: Canaco en Ensenada

Ensenada, Baja California.-El proyecto de una ruta alterna a la carretera escénica fue presentado desde el colapso del kilómetro 93 en el año 2013, sin embargo, el principal impedimento parta concretar dicho proyecto es el alto costo que representa, consideró Rafael Chávez Montaño, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada (Canaco).

El problema es dinero, no hay otro problema, las pláticas y los planes son puro papel y saliva, la verdad es que no hay dinero y que ni los diputados ni los senadores, ni la gobernadora, ni nadie ha conseguido dinero para que se haga la ruta alterna” declaró.

El líder empresarial afirmó que hace ocho años en una junta que tuvieron los empresarios con Rosa María Castañeda Guadiana, quien en ese entonces era delegada estatal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), les hizo ver el riesgo que permanentemente existe en la carretera escénica.

“Le pedimos que abriera la carretera cuando estaba cerrada, ella habló con nosotros y nos dijo: “hay 14 puntos donde puede haber un deslave como el que hubo”, eso fue en aquel momento, no sé cuántos haya ahorita, entonces no urge una ruta alterna, súper urge y es una de las cosas que nuestros diputados deberían estar trabajando sobre ello todos los días hasta conseguir el dinero”, apuntó.

Nueva carretera

Chávez Montaño comentó que incluso los dueños de los terrenos aledaños han mostrado buena disposición de que la carretera pase por sus terrenos.

“Todo mundo en Ensenada está de acuerdo en que es un problema y se tiene que atender, pero si no hay dinero no se va a poder hacer la ruta alterna, y el dinero lo tiene que conseguir la gente que para eso está y no lo ha conseguido, se habla de 3 mil millones de pesos, hubo un tiempo en que se decía que eran 2 mil millones y que ya los había conseguido un diputado federal, pero fue mentira, y si sigue pasando el tiempo el costo va a aumentar”, indicó.

El presidente de Canaco consideró que, aunque solamente sean unas grietas, el tema no debe ser tomado a la ligera, ya que es un aviso de lo que puede venir a corto o mediano plazo.

“Todos los días estamos con el Jesús en la boca, ya no tanto por la tardanza en el tráfico, sino por las muertes que ocasiona el uso excesivo de la carretera libre, cuando se cayó el kilómetro 93 e inauguraron la obra colgaron las 17 coronas de las personas que habían matado en el tiempo que se tardaron en arreglarla”, recordó.