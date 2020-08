‘No hay protocolos en el Ayuntamiento para no contagiarse’, señala regidora con Covid-19  

Ensenada, BC.- La regidora Brenda Valenzuela Tortoledo resultó positiva de Covid-19 y consideró que actualmente hay una crisis por el aumento de casos al interior del Ayuntamiento de Ensenada, debido a la falta de protocolos para prevenir contagios.

“Empezamos a detectar que no había un protocolo a pesar de que si se había solicitado por parte de los regidores desde el 18 de marzo, estuvimos insistiendo en las medidas que el propio gobierno municipal debe de implementar, dijimos que era incongruente que como Ayuntamiento exigiéramos a los comercios todas las medidas y que en las propias instalaciones del gobierno no se estuvieran llevando a cabo”, señaló.

Comentó que a pesar de la pandemia, seguían viendo largas filas en Registro Civil y una gran cantidad de manifestaciones en Palacio Municipal.

“Poco a poco se fue intensificando el adoptar medidas pero a la par el número de contagios al interior de la administración, la información era oculta. No nos decían y nosotros andábamos adivinando qué dependencia había tenido un brote para tomar las medidas como no acudir o aislamiento si habías tenido contacto con algún funcionario infectado”, expresó.

La funcionaria comentó que en el área de regidores empezó a haber un gran número de contagios, incluso familiares y asesores de regidores resultados positivos de Covid-19.

“Cuando empezaron a contagiarse nosotros exigimos a través de la junta de coordinación política que debíamos de ser congruentes, que se intensificaran las acciones y la realización de pruebas para los regidores y nuestros equipos, estuvimos solicitando tapetes desinfectantes, que se colocaran más dispensadores de gel antibacterial y que no dieran la clave de acceso al área de regidores”, detalló.

La regidora dijo que a pesar de haber resultado positiva en la prueba de Covid-19, no ha tenido síntomas ni se ha sentido mal, sin embargo, se encuentra aislada y dio avisó a todas las personas que tuvieron contacto con ella en los últimos días.

“Seguiremos insistiendo que se realicen pruebas a todos los colaboradores del Gobierno municipal, porque no solamente somos un foco de infección entre nosotros mismos, somos un foco de infección para la población porque atendemos personas”, opinó.

Brenda Valenzuela insistió en que hasta el momento no existe un protocolo y Oficialía Mayor no les ha dado a conocer el procedimiento a seguir una vez que resulta un funcionario contagiado, además de que consideró que no hay un conteo ni un informe real todos los días.

“Toda esa parte de opacidad y de falta de transparencia en la información, nos lleva a donde estamos ahorita, yo terminé trayéndome el virus a mi casa y yo ya no andaba en las colonias, hemos apoyado al Alcalde Armando Ayala en a recursos y medidas para contener la situación de la crisis sanitaria, él por su parte ha tomado decisiones unilaterales en reapertura de espacios sin consultarle al cabildo”, criticó.