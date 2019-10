No faltará el abasto de medicamentos en San Quintín: AMLO

Durante su visita a la zona Sur del Municipio de Ensenada, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en el Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Quintín, donde afirmó que no faltará el abasto de medicamentos.

Cabe mencionar que una de las quejas más recurrentes de los pobladores de las diversas delegaciones del Sur del Municipio es la falta de medicinas, instalaciones dignas y atención de primer nivel, incluso los habitantes de Camalú recibieron a López Obrador con pancartas exigiendo mejores servicios de salud.

El Director General del IMSS, Zoe Robledo, informó que com una inversión de 132 millones de pesos, servirán para pasar de 32 consultorios que hay actualmente a un total de 60.

"Actualmente hay un quirófano, habrá dos quirófanos, también habrá una parte muy importante en la parte de cirugía y recuperación post quirúrgica, una terapia intermedia que no existía con dos lugares para adultos y dos para pediatría, este será uno de los tres hospitales de los 80 que hay en todo el país que contará con un tomógrafo", destacó.

Asimismo, mencionó que se fortalecerá el área de urgencias, ya que contará con cuatro nuevas especialidades; traumatología, ortopedia, otorrinolaringología y oftalmología.

4 compromisos con la salud

Por su parte, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, puntualizó que en su gobierno atenderá cuatro necesidades.

"Primero, que no falten las medicinas, que hayan medicinas, no solo el llamado cuadro básico que es hasta discriminatorio, deben llegar todas las medicinas, desde las unidades médicas, nada de que está muy lejos Guerrero Negro, cómo se distribuye la coca cola y las Sabritas" cuestionó.

Como segundo compromiso, comentó que no faltarán los médicos especialistas ni enfermeras.

"Tenemos que tener toda la plantilla completa, me dijeron que hay pediatra pero no tienen todos los turnos, todo eso hay que resolverlo, que no falten los médicos y para que no falten van a ganar más los que trabajen aquí en el hospital de San Quintín", expresó.

Como tercer punto, López Obrador señaló que se van a concluir centros de salud y hospitales que dejaron inconclusos administraciones pasadas.

"En campaña hice muy pocos ofrecimientos en materia de salud, pero me insistieron tanto en Ensenada con el hospital de San Quintín que dije se va a hacer, así que vamos a empezar desde este año la ampliación de este hospital" , manifestó.

Por último, el Presidente reiteró que su cuarto compromiso será basificar a todos los trabajadores eventuales del sector salud.

"No lo vamos a hacer de la noche a la mañana, vamos a ir paulatinamente poco a poco tomando en cuenta la antigüedad, no vale el influyentismo, quien tiene más tiempo trabajando por contrato ese va a ser el primero mi compromiso antes de que termine van a quedar basificados todos los trabajadores del sector salud, más de 80 mil trabajadores", afirmó.

Finalmente, aseguró que continuará recorriendo los pueblos y los hospitales del país.

Abuchean a Kiko

En el evento también estuvo presente el Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, quien fue el primero en decir unas palabras, sin embargo, entre gritos de la gente que estaba presente no se pudo escuchar su discurso de cinco minutos.

Al grito de ¡fuera kiko!, los habitantes de la zona Sur del Municipio de Ensenada, mostraron su rechazo al mandatario.