No encontraron pruebas de “moches” de ex director de Bienestar de Ensenada

ENSENADA, B.C. -En mayo de este año el ex director de Bienestar Social del 23 Ayuntamiento de Ensenada, Eduardo Vega Zamora, decidió separarse voluntariamente de su cargo luego de que se difundiera una grabación en la que era señalado por supuestamente pedir “moches” para otorgar becas, sin embargo, Sindicatura Municipal informó que la investigación concluyó y no existen elementos para sancionar al funcionario.

Tras darse a conocer la grabación, Sindicatura Municipal abrió un expediente y se realizaron diversas investigaciones, incluso se solicitó a la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), realizar un peritaje para confirmar que la voz que se escucha en la grabación fuera del señalado.

No obstante, la Gesi argumentó que no se podía realizar ese tipo de dictámenes a quienes no fueran miembros de la corporación, por otra parte, ninguna persona aportó ningún dato o testimonio sobre los presuntos “moches”, por lo que no hay sustento jurídico para proseguir la investigación.

Por su parte, Eduardo Vega, manifestó en sus redes sociales que siempre estará del lado de la legalidad y es por ello que por decisión propia decidió separarse del cargo que ostentaba, para que se hicieran las investigaciones sin ningún tipo de tapujos u obstáculos.

“Toda situación se enfrenta con la verdad, por ello no tuve duda en proporcionar todo a mi alcance para desahogar cualquier duda, hay mucho que hacer por Ensenada, en todo momento, mi visión es y será la de construir por y para la tierra que me vio nacer”, expresó.