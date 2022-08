Niega titular de FIDUE participación en hecho de quema de vehículo

Ensenada.- Luego de que, durante la conferencia matutina de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se relacionara al titular del Fideicomiso Municipal para el Desarrollo Urbano de Ensenada FIDUE, con el incidente ocurrido el pasado fin de semana en la carretera a Tecate, donde un vehículo fue incendiado, el funcionario, Moisés Ramírez Izquierdo se deslindó de lo ocurrido y lamentó los señalamientos de la Fiscalía General del Estado.

Aclaró que desde el pasado 5 de mayo, el vehículo adscrito al Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Ensenada (FIDUE), se encontraba fuera de uso y estacionado en un terreno frente a la Casa Municipal, a unos metros de donde comienzan las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California en Ensenada.

El titular de la paramunicipal, manifestó ante periodistas de la ciudad de Tijuana, que se enteró hasta el día martes 2 de agosto, que dicho vehículo fue quemado y que había sido encontrado en la carretera a Tecate con impactos de bala.

Reporte de robo

“Fue personal de la propia fiscalía quien le lo hizo saber, de manera inicial, a través de una llamada telefónica”, agregó.

Aclaró que sí existe un reporte de robo, realizado el pasado martes vía telefónica al 911, alrededor de las 15:00 horas, el cual quedó registrado con número de incidente 267539/2022.

Esto, dijo, incluso quedó manifiesto en la declaración que firmé a personal de la FGE el mismo día martes.

"Evidentemente al ser sábado y al estar estacionada en un punto alejado al edificio municipal, no nos percatamos de que el vehículo no se encontraba en el estacionamiento. Fue hasta el día martes cuando nos percatamos de que no estaba".

