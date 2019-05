Necesario fomentar reciclaje proponen candidatos de Ensenada

Siete de los ocho candidatos a la Presidencia Municipal de Ensenada participaron en una serie de preguntas con el fin de que la ciudadanía conozca sus principales propuestas.

Al abordar el tema de los servicios públicos, la mayoría coincidió en que es necesario fomentar el reciclaje en la comunidad y los negocios, además de implementar centros de transferencia, asimismo, insistieron en que en el problema de los baches que atraviesa Ensenada, es necesario acceder a más recursos y colaborar con la iniciativa privada para mejorar las vialidades más transitadas.

En relación a la deuda del Ayuntamiento, plantearon propuestas como un programa de disciplina financiera, renegociar la deuda con Issstecali, un plan financiero emergente y transparentar el padrón de funcionarios públicos para detectar aviadores o gastos excesivos.

Finalmente en cuestión de seguridad, todos los candidatos coincidieron en dignificar la Policía Municipal para que sus elementos desempeñen un buen trabajo y cada uno compartió su propuesta estratégica para inhibir los índices delictivos.

En este ejercicio participaron los candidatos María Eloísa Talavera Hernández, del PAN; José Alfredo Maccise Sade, del PRI; Elvira Romero Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano; Rogelio Castro Segovia, candidato independiente; Laura Elena Michel Amaya, del Partido de Baja California; Gustavo Flores Betanzos, candidato independiente, y Jennifer Rueda Álvarez del PRD.

El candidato de Morena, Armando Ayala Robles, se negó a responder el cuestionario.

¿De qué manera se puede resolver el tema de la basura y los baches ante las condiciones que se encuentran actualmente los servicios públicos?

Durante el periodo de transición, trabajaremos con las cámaras y organismos empresariales, para establecer una ruta de trabajo a través de un diagnóstico bien definido, que nos permita revertir la situación tanto de infraestructura vial como de recolección de basura en etapas claras, con metas en el corto, mediano y largo plazo, que den resultados tanto a la cabecera municipal, como a las delegaciones.

Trabajaremos para que el parque vehicular de Servicios Públicos que oscila en los 16 camiones que operan en todo el Municipio, incremente por lo menos un 50%, se trabajará buscando poner en operación tres estaciones de transferencia que hagan más eficiente el servicio y se revisará un modelo eficaz y transparente.

María Eloísa Talavera Hernández

Partido Acción Nacional (PAN)

Se deben adquirir más camiones, instalar GPS para que no se desvíen de las rutas, comercializar los residuos inorgánicos, puesto que aproximadamente el 33% de basura es susceptible a esta práctica, calculando que por cada tonelada se pueden recuperar mil 180 pesos por las casi 300 toneladas de basura que diario se recolectan, se estima que mensualmente el Municipio obtendría casi 11 mdp que se destinarían a un servicio de recolección autosustentable y el excedente al bacheo y alumbrado público. Para contener y solucionar el problema del bacheo, de manera inmediata atender zonas prioritarias como vías rápidas y de mayor circulación, asimismo solicitar a la iniciativa privada apoyo y buscar fondos federales.

José Alfredo Maccise Saade

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

En el tema de recolección de basura, debemos de incrementar el número de centros de transferencia hasta por un 50% en el primer año de gestión, enfocándonos en la recolección de manera sectorizada y que estas zonas de transferencia sean el núcleo operativo de dicho servicio, significando que se tendría que programar recursos materiales y humanos a cada uno de ellos.

Debemos de promover la participación ciudadana, mediante el diseño de programas que nos ayuden a reducir la producción de residuos sólidos, como puede ser la implementación de programas de reciclaje; también debemos de invitar a los proveedores privados de este servicio para que se sumen las tareas de recolección para aumentar el radio de cobertura de dicho servicio.

Con respecto a las vialidades de la ciudad, no existe coordinación entre las dependencias que tienen injerencia sobre este tema, vamos a integrar un Grupo de Trabajo conformado por el IMIP, Dirección de Infraestructura y Servicios Públicos, CUME, miembros de la Academia, los diversos Colegios en materia de construcción e Infraestructura, la sociedad ensenadense, y el Gobierno del Estado, para que se cuente con un documento rector que establezca las prioridades de inversión en el tema de vialidades.

Elvira Romero Gutiérrez

Movimiento Ciudadano

Podemos reducir al 80% la generación de basura, el 50% de la basura es orgánica, así que impulsaremos un programa para promover y facilitar la elaboración de composta en hogares, así como centros de compostaje vecinales, también podemos reciclar, ya que el 20% de la basura es cartón, papel y aluminio, por ello se realizara un programa de reciclaje de papel y cartón; así como el establecimiento de centros de acopio vecinales.

Asimismo, reducir el consumo de plástico, 10% de la basura es plástico, conjuntamente con empresas, negocios y comercios desarrollaremos una estrategia para reducir gradualmente el consumo de desechables, cada comercio y servicio decidirá cómo ir reduciendo los desechables en su empresa.

Rogelio Castro Segovia

Independiente

Nosotros traemos un proyecto en el cual nuestra propuesta es que nuestros regidores, los funcionarios de primer nivel y yo, una vez llegando al Gobierno, no vamos a cobrar hasta por lo menos estabilizar los servicios básicos, se van a juntar alrededor de 3 millones de pesos al mes que se van a destinar para pagarle a una persona que esté desempleada de cada colonia y ellos se pueden encargar de pasar a los domicilios por la basura y llevarlos a los centros de transferencia, ese problema lo podemos atacar en cuatro meses.

Jennifer Rueda Álvarez

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

Para la rehabilitación de avenidas presentaré proyectos con metodología para acceder a recursos federales, habrá transparencia en la aplicación de recursos, se privilegiará a las empresas locales que con calidad y eficiencia rehabiliten las calles, vigilaremos estrictamente los trabajos que realice Cespe en nuestras vialidades exigiendo la reparación de las vialidades afectadas por el trabajo realizado por los mismos.

En relación a la recolección de basura se creará un centro de distribución en San Antonio de las Minas, se hará una revisión del contrato sanitario, establecer un programa de rutas y puntos de recolección de basura, implementar programas de separación y reciclaje de la basura en todas las categorías, gestionar la basura como un negocio productivo, no como carga para el Ayuntamiento e impulsar un programa de cultura y conciencia social sobre las consecuencias de la generación extra de basura.

Laura Elena Michel Amaya

Partido de Baja California

El tema de la basura es fácil, tengo 14 años de experiencia en el ramo, ya que tengo una empresa de limpieza y recolección de basura, el problema se abate echando a andar el centro de transferencia que tenemos en Maneadero, de hecho hace dos semanas el Ayuntamiento lo reactivó pero a mediados de la semana pasada lo dejó de operar, con la activación de ese centro abatimos fácilmente las 50 toneladas que Maneadero genera, en la zona urbana vamos a habilitar tres centros de transferencia más, los cuales nos van a solucionar el problema de la basura en los dos primeros meses de la administración, no es un problema, es simplemente querer hacer las cosas.

En lo que respecta al bacheo, estamos por terminar un estudio que nos va a arrojar exactamente los metros cúbicos que necesitamos sanear, desde el primer momento que nos den la constancia de mayoría vamos a empezar a trabajar para gestionar los recursos y subsanar este problema.

Gustavo Flores Betanzos

Independiente

Su propuesta para atender la deuda del Ayuntamiento y el excesivo gasto en nómina.

Lo que Ensenada necesita es un Programa de Disciplina Financiera con visión de futuro, planteo tres líneas para enfrentar la quiebra técnica en la que las últimas tres administraciones han dejado al Municipio; una contención agresiva del gasto corriente, una negociación bien estructurada con acreedores del Ayuntamiento y un plan fiscal para impulsar proyectos municipales. En la contención del gasto corriente se trabajará en un Presupuesto por Resultados con metas e indicadores bien definidos, esto permitirá eficiencia y transparencia del recurso, además se revisará y modificará la partida de Servicios Personales, y se revisarán las plazas y puestos de la administración municipal para adelgazar la nómina donde sea posible y lograr que los puestos sean adecuados a los perfiles del personal y con ello establecer una administración más eficaz.

María Eloísa Talavera Hernández

Partido Acción Nacional (PAN)

La mayor deuda del Ayuntamiento es con Issstecali que se buscará negociar, ya que casi la mitad corresponde a intereses moratorios, por lo que se solicitará la condonación de esta parte y a la par, solicitar un préstamo para un pago que se vaya directo a capital, ya que actualmente se destinan a los intereses, así estaríamos en posibilidad de poder comenzar a otorgar las pensiones que rezagadas. Administrar los recursos humanos para ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos, es el compromiso, trabajar con los empleados sindicalizados, no contratar asesores externos y revisar cuidadosamente los contratos de honorarios, disminuir los salarios de los servidores públicos de primer nivel y regidores, y eliminar gastos personales como telefonía celular, renta de vehículos y partidas discrecionales.

José Alfredo Maccise Saade

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

De entrada, tenemos que realizar un diagnóstico financiero mediante auditorías durante el proceso de transición. Estas auditorías deben de ayudarnos constituir un Plan Financiero Emergente, en el cual nos auxilie en la re-estructuración de la deuda y en focalizar las áreas donde debemos de reducir la plantilla y eficientar el gasto público.

Vamos a despedir a los aviadores, el personal por contrato, y los asesores, y vamos a fortalecer las áreas recaudatorias para tener mayores ingresos, de acuerdo al Plan Financiero, ponemos en marcha un Plan de Austeridad, desapareciendo los gastos superfluos y redireccionando el gasto a áreas prioritarias, como son Seguridad Pública y Servicios Públicos.

Elvira Romero Gutiérrez

Movimiento Ciudadano

Combatiremos la corrupción y nepotismo, transparentaremos los ingresos y gastos del Ayuntamiento, eliminaremos los aviadores, personas que cobran pero no trabajan, reestructuraremos todas las dependencias de Gobierno, eliminaremos todos los puestos, funciones y cargos repetidos, que solo engrosan la nómina.

Transparentaremos el padrón de servidores públicos, con funciones y obligaciones claras y sus salarios, implementaremos un sistema de evaluación ciudadana del desempeño de todos los servidores públicos y al servidor público que sea eficiente se le pagará lo justo, pero el servidor que no trabaje será sancionado con la reducción de su salario.

Transparentaremos licitaciones municipales, eliminaremos los contratos por compadrazgos que encarecen la obra pública y dañan las finanzas, propongo un Gobierno austero, actualmente el 67% del gasto público es en salarios, por ello reduciremos el gasto en salarios, renunciaré al 100% del salario como Presidente Municipal, reduciremos al 50% la partida para regidores y reduciremos el gasto por nómina de empleados de confianza.

Rogelio Castro Segovia

Independiente

Para resolver el problema de los baches nuestra propuesta es de un año y queremos trabajar con los comerciantes, los hoteleros y los empresarios que están dispuestos a trabajar con nosotros, ellos nos van a proporcionar maquinaria y material y cuando ellos vayan a pagar el impuesto predial, el derecho de servicios y usos de suelos, de ahí se les va a descontar.

Queremos revisar cuáles son los trabajadores que son burócratas, cuáles son de confianza y sobre eso empezar a recortar los sueldos de los trabajadores de confianza, no vamos a permitir ningún aviador y vamos a ver qué tanto podemos recuperar y cómo le podemos abonar a la cuenta.

Jennifer Rueda Álvarez

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

Refinanciamiento de la deuda previa a aprobación de Cabildo, implementar programa de recaudación efectiva, cancelación de asesores externos, reducción del salario de Presidente Municipal, regidores y directores en un 50% y una reingeniería de las direcciones del Ayuntamiento.

Laura Elena Michel Amaya

Partido de Baja California

Vamos a hacer una reestructuración de un 20 a 25%, el cual nos va a dar un ahorro de 190 millones de pesos al año, no podemos hacer un recorte presupuestal mayor, puesto que el Ayuntamiento no cuenta con dinero para pagar liquidaciones, se tiene que ir haciendo paulatinamente pero se tiene que hacer, la ventaja de nosotros es que como candidatos independientes nosotros no traemos una estructura de partidos en la cual a nosotros nos obligue políticamente a meter gente, nosotros vamos a trabajar con lo que tengamos, con la gente de confianza y la gente que tengamos tanto del sindicato para poder subsanar esas áreas.

No queremos echarle mentiras a la ciudadanía y decir que lo vamos a resolver, ningún candidato lo va a poder hacer, pero vamos a subsanar esa parte y estabilizar la deuda con lo poquito que nos estemos ahorrando y sí vamos a tener un gobierno 100% austero en todos los sentidos.

Gustavo Flores Betanzos

Independiente

¿Cuáles serán sus prioridades en cuestión de seguridad pública?

Lo que Ensenada necesita es el programa Cero Tolerancia que implicará Inteligencia Policial Efectiva (IPE), una coordinación cercana con los otros órdenes de gobierno y una dignificación sustancial de la corporación policiaca que genere mayor arraigo, profesionalismo y compromiso social con la población a la que protegen.

Trabajaré en diversas pistas, por un lado, con mi síndico municipal se llevará a cabo una depuración de la corporación que es necesaria, pera ello habrá exámenes de polígrafo y antidoping para limpiar al cuerpo de policía, por otro lado, se trabajará para impulsar un programa de capacitación continua que les permita hacer su labor con mayor seguridad y con mejores resultados para la sociedad.

María Eloísa Talavera Hernández

Partido Acción Nacional (PAN)

Arrancaré con el programa “Hogares seguros”, que tienen por objetivo trabajar con los ciudadanos, organizarlos para que en apoyo a la Dirección de Seguridad Pública, bajo el esquema de la policía de proximidad, se instalen comités vecinales, los residentes de cada cuadra o por zonas se conozcan, tengan una agenda de actividades, números de contacto tanto de sus vecinos como de los números de emergencia, para que ante cualquier movimiento extraordinario, puedan denunciarlo.

El alumbrado público es muy importante, se restablecerá el servicio, además se reforzará la vigilancia en zonas en las que ha habido más denuncias, presencia de agentes, es importante que la ciudadanía se sienta atendida.

José Alfredo Maccise Saade

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

La primera prioridad es dignificar al Policía, mediante mejores salarios y prestaciones, con los ahorros que obtendremos del recorte de personal en otras áreas del Gobierno, los emplearemos para la contratación de más agentes policiacos.

La segunda prioridad es capacitar y equipar debidamente a nuestros policías, vamos a auxiliar su trabajo con la instalación de por lo menos 200 cámaras de vigilancia en las zonas de mayor índice delictivo, concentrando la operación de dichas cámaras en el COP, el cual a su vez, será equipado para que tenga viabilidad operacional.

Elvira Romero Gutiérrez

Movimiento Ciudadano

En el tema de seguridad pública, nuestra prioridad será la prevención del delito, implementaremos un programa de actividades recreativas, deportivas, artísticas y culturales para infantes, jóvenes y familias, buscaremos reconstruir el tejido social y alejar a la juventud de las drogas, brindaremos apoyo vocacional y sicológico a la juventud para su desarrollo sano, potencializar todas sus habilidades y facilitar el logro de sus metas personales y colectivas.

Rescataremos a la Policía Auxiliar, con el fin de incrementar la seguridad en las empresas, comercios y servicios, aplicaremos un programa para la reintegración a la sociedad de personas en adicciones, es fundamental, por ello, colaboraremos con expertos en el tema y grupos de la sociedad, para generar este programa que verdaderamente ayude a las personas en adicciones a reintegrarse a la sociedad, instalaremos cámaras de vigilancia en lugares estratégicos del Municipio y fortaleceremos los grupos de vecinos vigilantes.

Rogelio Castro Segovia

Independiente

Con la experiencia de más de 30 años de nuestro candidato a presidente municipal en Tijuana, Julián Leyzaola, él logró pacificar Ciudad Juárez y Tijuana, queremos implementar ese proyecto, vamos a sectorizar Ensenada en ocho zonas con mayor incidente delictivo y vamos a poner una persona encargada de seguridad pública para que mediante coordinación con los vecinos podamos tener una mejor vigilancia, habrá una línea telefónica abierta los 365 días del año, las 24 horas y ahí se podrán comunicar con el encargado de cada zona.

Jennifer Rueda Álvarez

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

Dignificar a la policía a través de un programa de becas educativas y beca deportiva para sus hijos, implementar un programa de Policía sectorizada y Policía próximo, además de la capacitación constante a los policías en materia de legalidad y derechos humanos, así como trato digno a los policías.

Laura Elena Michel Amaya

Partido de Baja California

Tenemos el tema de la dignificación del policía, para poder ofrecer seguridad a la ciudadanía tenemos que darle seguridad a quienes no la brindan, se les va a respetar lo que son sus años de servicio y sus grados, con eso automáticamente ellos ascenderían y automáticamente sube su haber, ya no necesitaremos darles los bonos de 300 pesos al año porque con sus ascensos su haber sube y tienen una mejor calidad de vida para desempeñar más tranquilos su trabajo.

En la plantilla laboral tenemos 862 oficiales de policía, de los cuales 352 hacen otras labores, que son administrativas, operativos en el área de guardaespaldas de funcionarios, nosotros vamos a reducir nada más a 19 mandos y el resto se va a reintegrar a proteger y servir, con eso vamos a poder abatir el descuido que se tiene por parte de las autoridades.

Gustavo Flores Betanzos

Independiente