Necesario darles más facultades a inspectores para evitar la pesca furtiva: Canainpesca

Ensenada, BC.- La presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola de Baja California (Canainpesca), Minerva Pérez Castro, consideró que los inspectores estatales carecen de facultades para combatir la pesca furtiva, problema que cada vez se agrava más en el país.

“Como sector hemos estado pidiendo desde hace años que muchas de las funciones de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) se le atribuyan a la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado (Sepesca), sobre todo en el ámbito de la acuacultura o en la administración de los recursos sésiles, no ha pasado, no hemos tenido éxito, pero es algo que seguimos empujando”, expresó.

La empresaria dijo que hubo un tiempo en el que la Sepesca acompañaba los esfuerzos de inspección y vigilancia a través de binomios entre oficiales federales y oficiales estatales, sin embargo, en cada administración cambia la manera de trabajar.

Ahorita no hay esa apertura, los inspectores estatales tiene su departamento, pero no tienen facultades para hacer decomisos o acciones, ellos pueden acompañar a los inspectores federales, pero no pueden hacer acciones por sí mismos”, opinó.