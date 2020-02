Municipalización no será de la noche a la mañana: Miriam Cano

Ensenada, BC.- La Diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez, se reunió con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), para hablar sobre la municipalización de San Quintín y reconoció que no será un proceso rápido ni sencillo, ya que ante la falta de regularización los recursos que llegarían serían limitados.

“Son 115 mil habitantes los que van a conformar el naciente municipio de San Quintín y de esa forma se verá reflejado la cuestión del recurso, son 115 mil habitantes que se tienen que atender en esta redistribución de la administración, no es que se le quite algo a Ensenada, simplemente se va a direccionar el recurso a donde se tiene que llevar”, declaró.

La diputada comentó que se está esperando que se promulgue el decreto, posteriormente el gobernador tendrá 15 días para entregar un listado de 15 candidatos para formar parte del Concejo Fundacional de San Quintín.

Posteriormente, en el Congreso del Estado tendrán 30 días para designar quiénes de esto candidatos van a ser los cinco concejeros titulares y los cinco concejeros suplentes.

“Ayer me reuní con el gobernador hablando de este tema y vamos a tener todo el apoyo del gobierno del estado financieramente y en la cuestión administrativa y política y ahora que venga el Presidente de la república también vamos a hablar con el del tema de San Quintín, fue algo que él habló desde campaña y estoy segura que vamos a tener mucho apoyo de él”, opinó.

De acuerdo a las estimaciones de la diputada, si San Quintín lograra la regularización de la mayor parte de los predios, el naciente municipio podría llegar a recaudar 80.5 millones de pesos tomando en cuenta todo su territorio y 30.5 millones de pesos tomando en cuenta únicamente la zona más conurbada.

Al ser cuestionada sobre si este recurso sería suficiente para que San Quintín opere como municipio, respondió: “En gran medida sí, al menos administrativamente, pero esto nos va a llevar mucho tiempo, no es de la noche a la mañana, son cuatro años de Concejo Fundacional que vamos a estar trabajando en todos estos temas”.

La diputada reconoció que la situación no es tan fácil, ya que es la zona de mayor marginación y puntualizó que la municipalización como proceso legislativo y administrativo no va a ser la solución si no hay mucho trabajo de por medio, ya que la dispersión de los habitantes hace difícil la prestación de los servicios.

“Vengo llegando de la Isla Guadalupe y estamos hablando de 24 horas de navegación nada más para llegar y ahí hay 120 personas que atender, una escuelita y necesidades, y si hablamos de lugares como El Barril, también es una zona muy retirada donde no hay carretera y también hay habitantes que atender”, mencionó.