Ensenada, B.C.- Más de 200 mujeres marcharon por las principales calles de Ensenada con el fin de exigir la violencia contra las mujeres y el respeto a la dignidad de todas.

En el marco del día Internacional de la Mujer que se conmemora este martes 8 de marzo, mujeres de todas las edades, incluso niñas, recorrieron la Avenida Ruiz, Calle Primera y la Avenida Juárez con pancartas manifestando su rechazo a la violencia, exigiendo justicia a las autoridades y avalando el aborto legal.

La mayoría de las manifestantes utilizaron prendas o pancartas de color morado, que simboliza su conciencia de la libertad y la dignidad, además de portar pancartas con nombres de las mujeres que han desaparecido en el estado y frases como: “No estamos todas, estado feminicida”, No a la violencia de género, ni una más”; “Queremos vivir sin miedo y lo queremos ya”, “Somos el grito de las que ya no están” y “Las paredes se limpian, las mujeres no vuelen”, entre otras.

Asimismo, hubo algunas que utilizaron prendas y pañuelos rojos, con el fin de visibilizar la pobreza menstrual y los estigmas a los que están sujetas en el tema de la menstruación, por lo que llevaron kits de gestión menstrual para repartir.

Mientras recorrían la los negocios de la Avenida Ruiz y de la Avenida Juárez, algunas manifestantes pintaron las paredes y las fachadas de algunos comercios al tiempo que expresaban “Fui yo, fui yo, fui yo la que rayó”, mientras que la mayoría optó por levantar la voz para manifestar “Las niñas no se tocan, no se violan no se matan”, Mujeres de Ensenada no callaremos nada”.

Durante todo el recorrido hubo unidades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, sin embargo, la manifestación se llevó a cabo de manera pacífica, la mayoría de las manifestantes utilizaron cubrebocas.

