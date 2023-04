Marco Estudillo es electo como presidente del CCEE

Ensenada, B.C.- Con ocho votos a favor y dos abstenciones, fue electo Marco Antonio Estudillo Bernal como presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), sustituyendo a Orlando Fabiel López Acosta, a partir del 1 de mayo.

Estudillo Bernal es Contador Público egresado de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), y licenciado en Derecho egresado del Instituto Tecnológico de Tijuana, además de contar con una maestría en impuestos en el Instituto para la Especialización para Ejecutivos en Jalisco.

En el desarrollo económico estoy muy orgulloso de mi origen, fui comerciante ambulante en esta ciudad durante muchísimos años en la Calle Primera, y siempre recuerdo con gusto las oportunidades que nos da esta ciudad, ya en la parte profesional me he dedicado a la asesoría de un gran número de empresas en los diversos sectores y junto con mis socios me he involucrado en distintos segmentos de negocios”, declaró.