Maestros jubilados exigen abasto de medicamentos

Ensenada.- Maestros jubilados y pensionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 2, se manifestaron afuera del ISSSTE, para denunciar que el desabasto de medicamentos permanece desde febrero de este año.

María del Carmen García Romero, ex dirigente de la Sección 2 del SNTE, mencionó que desde hace tres meses empezó a hacer falta insulina y todos los medicamentos de las enfermedades crónico degenerativas.

“Últimamente el desabasto se ha ido al tope con medicamentos tan urgentes como los que usan los compañeros que tienen cáncer, sus quimios no llegan, los medicamentos no llegan y están totalmente a la deriva, no todos tienen un ingreso de pensión que les permita acceder a los medicamentos de manera particular”, indicó.

García Romero informó que en Ensenada son 2 mil 400 jubilados y más del 60% son personas adultas mayores que rebasan los 60 años y la mayoría tiene problemas con enfermedades crónico degenerativas.

“Es terrible porque se tienen que gastar su pensión que ya de por si no es muy buena, en los medicamentos que se supone que el ISSSTE debe de proporcionar, había estado cumpliendo más o menos con su obligación pero desde hace unos meses empezó a haber faltantes y ahorita no hay nada, cualquier receta te la rechazan, no te surten nada”, señaló.

La maestra jubilada afirmó que han enviado oficios a las autoridades correspondientes pero no les han resuelto nada.

“Sabemos que el desabasto es a nivel nacional pero a nosotros lo que nos interesa es que en Baja California y precisamente en Ensenada la gente tenga su medicamento, ya no se puede sostener esta situación, se nos está muriendo la gente, tenemos compañeros muy graves, los estamos ayudando como podemos pero la institución debe de responder”, enfatizó.