Madre de niños asesinados en Granjas El Gallo exige justicia

Ensenada, B.C.- A casi tres meses del asesinato de sus dos hijos en un domicilio en la colonia Granjas El Gallo, Aketzali Bárcenas, acudió a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia (FGE) para exigir justicia, pues aunque su pareja fue detenida y es señalado como presunto responsable, aseguró que hubo más involucrados en el homicidio que se encuentran en libertad.

Cabe recordar que el hecho ocurrió la noche del jueves 3 de agosto, a las 23:47 horas la madre de los menores reportó que a sus hijos Ian de 11 años y Pedro de 13 les habían disparado en la cabeza y estaban inconscientes.

“Que esto llegue a oídos de la gobernadora, tengo entendido que ya está enterada, pero me urge que nos atienda, yo no quiero que esto quede impune ni que se deje de escuchar, y aclarar muchos puntos de cosas que se dijeron falsas, como que esa noche yo no estaba ahí, que yo estaba en un baile y que los niños habían pedido pasar la noche ahí, esa casa es de nuestra familia, no se estaba pidiendo posada, yo estaba acostada en mi cuarto y mis hijos en sus cuartos”, detalló.

Detalló que ella residía con sus hijos en Los Ángeles y esa noche era la última que pasaban en Ensenada, ya que únicamente venían de visita.

“Confío en las autoridades del estado, han estado haciendo muy bien su trabajo y hasta ahorita estoy agradecida por lo que han hecho, pero le pido a la gobernadora que me asista con una cita porque obviamente temo por mi seguridad, tengo mucho miedo, temo por la vida de mi familia, hay más gente que está libre y por eso no puedo estar tranquila”, expresó.

El abogado de Aketzali, Enrique Lozano, refirió que en el delito estuvieron involucradas más de dos personas, ya que, de acuerdo con los videos, uno brinco la barda del domicilio para abrir la cochera y permitir el paso de la persona que se metió y disparó en la cabeza de los menores.

“Están sueltas otras personas, en los videos que se dieron a la fiscalía son como tres vehículos los que estaban rondando diversas casas de la familia, ya que son ciudadanos americanos que vinieron de vacaciones y precisamente cuando vienen de vacaciones con sus hijos es cuando se comete el ilícito un día antes de retirarse”, reveló.

La madre de los menores comentó que gracias a que ha estado tomando terapia hasta hace tres semanas pudo recordar el rostro de sus hijos como eran en vida.

Es algo que jamás voy a olvidar hasta el día de hoy, tengo tres semanas aproximadamente gracia s alas terapias que puedo recordar a mis hijos como ellos eran realmente, no con esos hoyos en la cabeza, yo estuve tirada con ellos 40 minutos parea que llegaran a auxiliarlos, ahí estuvieron mis hijos, ellos en sus camas y yo agarrándoles las manos a cada uno, es algo tan traumático”, relató.

Aketzali Bárcenas comentó que su expareja, quien es señalado como presunto responsable y actualmente se encuentra detenido, ya tenía antecedentes de violencia.

“Hay señalamientos, hay cosas que lo avalan, no era el padre de los niños, ya teníamos tiempo separados, no éramos pareja, hubo amenazas por parte de él, otro motivo para dar esta entrevista es porque quiero invitar a que si alguien más, así sea mínimo, esta persona les llegó a hacer algo, o les hizo alguna amenaza, él tenía una orden de aprehensión por violencia familiar, a su ex pareja la golpeó tanto que la dejo tirada en un charco de sangre y probablemente alguien haya pasado por lo mismo”, expresó.

Exige una disculpa

Por otra parte, la madre de los menores exigió una disculpa al Semanario Zeta por haber publicado la foto de sus hijos sin cubrirles el rostro.

“Yo entiendo que es su trabajo, pero la foto se la robaron de la funeraria, yo no autoricé ni permití que subieran esta foto, yo quiero que también hagan algo por esto, ponen un nombre que no es mi nombre y hacen un montón de especulaciones, gracias a esto es que la sociedad ha especulado tantas cosas, eso no ayuda, perjudica”, declaró.

Aketzali dijo que se ha especulado que en lugar donde murieron sus hijos era un picadero, que era una casa rodante y que sus hijos estaban pidiendo posada esa noche.

“No era un picadero, era una casa móvil, donde yo venía con mis hijos a pasar fines de semana o temporadas, esto no se va a quedar así, porque a él si le tapan la cara por ser el presunto hasta que se le comprueba, y mis hijos qué, sí los exhiben, ellos eran mis hijos, los que decían que eran niños delincuentes, soy Aketzali la que todo mundo decía y especulaba cosas que no son, tengo mi propia profesión, radico en California, mis hijos eran estudiantes y estaban en lista de honor”, expresó.