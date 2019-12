Los hundimientos de embarcaciones no han sido en barcos de paseo

ENSENADA.- En los últimos meses se han registrado diversos hundimientos de embarcaciones y de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Marina, algunos han sido de embarcaciones recreativas, sin embargo, el Presidente de la Asociación de Armadores de Pesca Deportiva, el Capitán Martín Ramírez, reveló que ninguna de sus embarcaciones se ha hundido.

“En Ensenada la Capitanía de Puerto maneja un censo de embarcaciones y nosotros como armadores también tenemos el censo, no sabría decir qué tipo de embarcaciones son porque en realidad no sabemos, pero del área de pesca deportiva no son”, afirmó.

El último incidente ocurrió el sábado 30 de noviembre en la Bahía de Todos Santos, donde personal adscrito a la Segunda Región Naval, realizó acciones para el rescate de 13 tripulantes que iban a bordo de una embarcación que naufragó, sin embargo únicamente encontraron tres personas con vida y de acuerdo a la información proporcionada, señalaron que se trataba de una embarcación recreativa.

“Nos tienen tan regulados que no podemos salir a navegar de noche, puedo asegurar que los hundimientos no han sido de embarcaciones de pesca deportiva”, afirmó.

El Capitán comentó que en el puerto de Ensenada hay alrededor de 26 embarcaciones que se dedican a dar paseos a la bahía y todas cumplen con las normas y siempre utilizan los chalecos salvavidas para evitar cualquier incidente.