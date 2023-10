Logran trasladar a Colombia el cuerpo del menor que falleció ahogado

Ensenada, B.C.- Tras la muerte de Maicol, el joven que se ahogó en un represo en el Valle de Guadalupe el 28 de septiembre, sus amigos realizaron colectas para lograr el traslado de su cuerpo a Colombia.

Fuimos a nada a un largo y queríamos nadar de orilla a orilla, entonces salimos y yo me regresé a la mitad del camino porque ya me había cuando, a Maicol y un amigo que venía con nosotros les dije que se regresaran, ellos iban atrás de mí y nada más miré que llegó mi otro amigo, pero no llegó Maicol”, relató Jorge Manuel, amigo.