Localizan en Ensenada el cuerpo de su hijo y en seis meses no se lo han entregado

Ensenada, BC.- María Teresa Zepeda Martínez relató el calvario que ha sufrido desde que su hijo viajó a Ensenada en búsqueda de mejores oportunidades para su familia.

Sin embargo, tras haber desaparecido, su cuerpo fue localizado y posteriormente identificado por su padre, pero han pasado seis meses y las autoridades no han querido entregárselos porque los resultados de las pruebas de ADN no están listos.

María es originaria de Salamanca, Guanajuato, donde también vivía su hijo Jorge Ademar Rico Zepeda, quien en 2017 decidió irse a vivir a Ensenada con su esposa y sus tres hijos para trabajar y posteriormente poner una tienda de abarrotes, sin imaginar que años después una organización criminal le cobraría por derecho de piso.

“Fue a trabajar a Ensenada por invitación de familiares de su esposa, se asentó en una colonia que no reconozco el nombre, pero al tiempo mi hijo nos comentó que lo habían empezado a extorsionar, le cobraban piso y lo extorsionaban diciéndole que él tenía que cuidar a la gente de la colonia, era como mediador entre la gente y las personas esas malas, nosotros le decíamos que vendiera todo y se regresara a Salamanca”, relató.

Vio a Jorge por última vez en mayo

La madre comentó que en mayo de este año fue la última vez que vio a su hijo, ya que viajó a Salamanca para dejar a su familia allá y regresar a Ensenada a vender su casa.

Señaló que cuando su hijo ya se encontraba solo en Ensenada, pasaron algunos días en los que no pudieron comunicarse con él, por lo que empezaron a preocuparse.

“Mi hijo no contestaba el teléfono y empezó a la desesperación, su papá fue a buscarlo y fue a levantar una denuncia por desaparición y por desgracia o suerte le preguntaron si traía una foto y al ver la foto de mi hijo le dijeron que ya estaba en el Servicio Médico Forense (Semefo) e incluso habían levantado una orden de desaparición previa”, refirió.

Reconoce a su hijo a pesar del estado del cuerpo

A pesar del estado en el que se encontraba el cuerpo, el padre reconoció a su hijo por las características físicas, la ropa y unos tatuajes que Jorge tenía en los brazos.

“No tenemos una fecha exacta de cuándo lo sacaron de su casa, pero por la necropsia que le hicieron a mi hijo lo sacaron en la madrugada entre el 10 y 12 de junio, porque cuando apareció me lo encontraron 15 días después y su cuerpo ya estaba en estado de descomposición”, detalló.

No obstante, en Semefo le dijeron que no le podían entregar el cuerpo debido a que luego podría haber problemas con la identificación, por lo que le recomendaron hacer una prueba de ADN por medio de hueso y sangre.

Seis meses sin resultados de ADN

“En junio les hicieron la prueba y hasta la fecha de hoy no han llegado los resultados y no nos han dado la liberación de mi hijo, pero ya está identificado, ya tiene su nombre y su papá ya firmó unos documentos que avalan que es él, pero la cuestión es que no nos lo entregan y han pasado seis meses y tampoco nos dicen si las investigaciones están avanzando”, expresó.

María Teresa comentó que ha sido complicado debido a que están bastante lejos de Ensenada, pero lo que más desea es darle sepultura a su hijo.

“Cuando le arrebatan a un hijo de esa manera es un dolor inmenso y el no tener un lugar donde mi hijo ya esté descansando es muy doloroso, lo que una como madre quiere es que su hijo tenga cristiana sepultura y tener un lugar donde llegar a llorarle, eso es lo que más pide uno porque ya no me lo van a devolver vivo”, expresó.