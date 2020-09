Lo destacable es el TLCAN pero hay muchos pendientes: Canaco

ENSENADA, BC.- El Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Baja California, Jorge Menchaca Sinencio, consideró que lo más destacable del segundo informe del Presidente Andrés Manuel López Obrados fue la explicación de los beneficios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sin embargo, señaló que hay muchos pendientes.

¿Qué destacaría del informe?

Lo destacable y lo tremendo podríamos decir que es el Tratado de Libre Comercio, eso es lo resaltable, ya que la gran posibilidad de la recuperación económica de este país será el TLCAN, tenemos que abrirnos a lo que es la globalización y el tratado maneja el 25% de toda la economía que se mueve en los tratados, también me llamó la atención y me gustó cuando habló de las especialidades médicas, que van a poder abrir más plazas y eso es un compromiso que se pone, de abrir las plazas, actualmente uno de cada cien se queda tomando una especialidad médica y él está proponiendo que haya espacio para todos.

¿Coincide que ha habido una recuperación económica tras la pandemia?

Definitivamente no, es una cuestión de visión al igual que todas las estadísticas, él habla de que se perdió un millón de empleos y que se rescataron 19 millones de empleos, la realidad es que estamos hablando que una de cada 20 personas perdieron su empleo si lo vemos desde otra perspectiva y eso es un número tremendo, hay un retroceso en el empleo, la caída del Producto Interno Bruto prácticamente para poder recuperarla nos vamos a tardar 10 años si tuviéramos un índice de crecimiento como el que teníamos hasta la anterior administración y aunado a esto tenemos un crecimiento en la inflación.

¿El tema de seguridad fue bien abordado?

No, incluso menciona el tema de los robos en las combis en la Ciudad de México y en las noticias vimos recientemente como a un joven le dieron un balazo solamente para que los demás no se resistieran al asalto, la cantidad de homicidios está equiparada a la cantidad de muertes por Coronavirus, en este país es tan preocupante morirte por Covid-10 como morirte por el crimen organizado, definitivamente es una de las tareas más pendientes puesto que si no hay seguridad ni los inversores nacionales ni los extranjeros van a venir a meter un peso a nuestro país.

Un tema que destacó fue el combate a la corrupción, ¿coincide en que ha mejorado?

Creo que falta tiempo para poder medir eso, habla de que está atacando a los corruptos pero no vemos a nadie que haya ingresado a la cárcel por corrupción, por otra parte, empezamos a ver escándalos de su misma gente como el de su hermano que también se va a tener que explicar, creo que es el tema de la corrupción es una moneda en el aire y hasta que no se emita justicia y los jueces determinen si hay o no corrupción en cada uno de estos temas se podrá hablar de que se corrigió la corrupción.

¿Qué le hubiera gustado escuchar en este segundo informe?

Que venía un apoyo para el sector empresarial y él se jacta todavía de decir que no tenía que rescatar a nadie, realmente la economía funciona en este país en base a los pequeños comercios y esos comercios siguen hasta el día de hoy sin recibir el más mínimo apoyo, vemos muchos negocios que están cerrando y giros que están disminuyendo y ese apoyo no lo vemos que lo mencione por ningún lado, me hubiera gustado también escuchar que en un dejo de sensatez define tener los proyectos estratégicos como la refinería o el tren maya y prioriza las afectaciones por el Covid-19 , sin embargo tampoco lo escuchamos .