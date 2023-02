Lleva tres años realizando “bacheo voluntario”

Ensenada, B.C.- Ante la gran cantidad de calles en un fuerte estado de deterioro, Isidro Sánchez vio una oportunidad para ganar dinero y mejorar las condiciones de las mismas realizando “bacheo voluntario”, y aseguró que en tres años ha trabajado en más de 100 calles.

No tenía trabajo y un día mirando las calles me surgió la idea de conseguir material y repararlas para pedir cooperación voluntaria de la gente, con un compañero nos hemos ido colocando donde vemos que las calles están más feas y bacheamos”, indicó.

No obstante, reconoció que no es material de alta durabilidad, ya que suele desmoronarse con las lluvias o con el paso de los días, sin embargo, mientras dura evita que los carros sufran daños al caer en baches de gran tamaño.

Insultos

“Cuando el gobierno tumba las calles deja pedazos en las orillas de la carretera, nosotros lo levantamos, lo desbaratamos con un marro hasta dejarlo triturado y después le aventamos aceite quemado, lo batimos y se coloca, otras veces vamos a comprar asfalto en una planta y ahí nada más es batirlo y aventarlo a la calle, ese dura un poco más porque ya viene preparado”, explicó.

Te puede interesar: Anuncian arena de conciertos en Valle de Guadalupe

Asimismo, comentó que su trabajo no es del agrado de todos, pues, aunque hay personas que les agradecen reparar las calles, aunque sea de forma momentánea, hay quienes los han insultado por realizar un trabajo que consideran de poca calidad.

“Hace tiempo estábamos arreglando una calle que estaba muy fea y llegó un funcionario de obras y nos dijo que nos quitáramos porque hacíamos puro cochinero y ellos iban a trabajar, nos quitamos para no tener ningún problema, metieron las maquinas, hicieron cortes y hasta la fecha no han ido”, detalló.

Mencionó que, aunque en un inicio la gente cooperaba, en las últimas semanas es poco lo que ganan, así que ya está pensando en dejar de realizar ese trabajo.

Te puede interesar: Cuatro estados dependen del Puerto de Ensenada: Codeen

“Lo mínimo que he agarrado son 150 libes y lo mejor que me ha ido son unos 800 pesos al día, pero yo ya no pienso seguir mucho porque hay mucha gente que no agradece lo que hacemos, nosotros nos metemos a colonias que están muy feas, gastamos en gasolina y a veces no sale, no es lo mismo de antes”, apuntó.