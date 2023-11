Ley de Ingresos contempla aumento del 4% en el predial

Ensenada, BC.- Luego de que el Cabildo de Ensenada aprobar el anteproyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024, la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo, explicó por qué optó por la abstención de su voto.

La ley de ingresos es donde se establece qué va a cobrar el gobierno municipal y cuánto va a cobrar para hacer frente a todos los compromisos que se tienen que atender, yo siempre he estado muy atenta en el tema del capitulo predial, estuve en contra cuando se dieron los incrementos tan elevados, en este año solamente se aumentará el 4% para casa habitación y el 10% para comercios e industrial, yo no fui a favor de la propuesta porque incremento es incremento”, argumentó.

No obstante, dijo que uno de los principales desacuerdos que tuvo con la propuesta fue que anteriormente había solicitado gratuidad en la colegiatura para los niños con discapacidad que tienen clases en DIF Municipal, sin embargo, no fue aceptada.

“No pude acompañar la propuesta del alcalde y mi voto fue en abstención, ellos no pueden ir a una escuelita como nuestros niños que pueden ir a una escuela normal, ellos necesitan una escuela especial y eso cuesta, cuestan los maestros sombra, los traslados, no los pueden dejar solos, y me parece triste que después de que me tocó marchar con las madres de familia y se hiciera un acuerdo para lograr la gratuidad no se respete”, declaró.