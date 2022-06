Las 30 colonias que no tenían agua en Ensenada ya tienen

Ensenada BC.- A unas semanas de la implementación del programa emergente para el abasto de agua en Ensenada, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, estuvo ayer en el puerto y destacó los avances en el tema.

Prácticamente todas las colonias en Ensenada cuentan con agua, ahorita vimos algunas señoras que nos decían que ellas aún no, hay que revisar si es un tema de la presión o de suministro, a como veníamos ustedes han visto que las diversas manifestaciones que se habían suscitado se han detenido porque las 30 colonias que no tenían una gota de agua, hoy ya cuentan con agua”

Afirmó.

La gobernadora dijo que el personal de la Cespe continúa reparando tuberías e incluso ella personalmente ha estado supervisando las obras.

Ponen agua

“Yo misma vine a inspeccionar que se estuviera haciendo lo que se tiene que hacer, no quiero recibir una sola queja de que no se está haciendo nada, si no hay agua vamos y reparamos y ponemos agua, y vamos a atender la situación, ya sea mediante pipas en lo que podemos resolver de manera integral”, indicó.

En ese sentido, explicó que no es tan rápido ya que han tenido que pedir nuevos tubos, nueva infraestructura y reparar la red de drenaje que no se le había dado mantenimiento en 40 años.