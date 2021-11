Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada recibe apoyo por 3 años

Ensenada, B.C.- Académicos del Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada (LNMA) del Cicese y de la UNAM trabajarán durante tres años en el proyecto, Connecting the Mexican Bioimaging Community, el cual busca sentar las bases para crear una comunidad mexicana de bioimagenología.

Dicho proyecto ha sido seleccionado para ser financiado en su totalidad por el programa Imaging (Advance Technologies and Expand Global Access to Bioimaging, en la categoría: Creating Community & Building Capacity), de la Iniciativa Chan Zuckerberg (CZI), la cual busca fomentar la colaboración entre científicos de África, América Latina, el Caribe y países de la ex Unión Soviética.

La microscopia es una herramienta fundamental para el desarrollo de la ciencia, gracias al apoyo de la CZI lograremos conectar a las diferentes unidades de microscopía del país y crear un espacio de intercambio de conocimiento, técnicas de vanguardia y experiencias en el aprovechamiento de la microscopía y el análisis de imágenes”, según mencionó el Dr. Diego Delgado Álvarez, técnico del lnma-Cicese e investigador principal del proyecto.

Te puede interesar: Detectan más irregularidades en industrias de El Sauzal

En él participan como co-investigadores principales los doctores Christopher Wood, responsable académico del LNMA-UNAM y Adán Guerrero, investigador asociado del mismo laboratorio. Ambos académicos son considerados pioneros en el desarrollo, implementación y uso extensivo de microscopía de súper resolución en México.

Delgado Álvarez agregó que durante los tres años que será finaciado este proyecto se realizarán seis talleres prácticos de fundamentos de microscopía, y seis de microscopía avanzada, en temas como: microdisección confocal láser, imágenes multidimensionales, inteligencia artificial y microscopía de superresolución.

Dichos talleres se llevarán a cabo en diversas instituciones educativas y de salud del norte, centro y sur del país: el Cicese, Unam, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Ecología (Inecol), Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), Instituto Nacional de Cancerología (INCan), así como en el Instituto de Neurobiología de la UNAM (INB).

Te puede interesar: Policía cuenta con 15 elementos estudiando licenciatura y maestría

“Estamos muy contentos con este financiamiento, pues no solo vamos a aportar al conocimiento científico, sino a la apropiación social del mismo. En cada sede donde llevaremos a cabo los talleres de microscopía realizaremos talleres prácticos con microscopios de bajo costo, esto con el objetivo de concientizar acerca cómo la microscopía contribuye al desarrollo científico y social, así como inspirar a las futuras generaciones de microscopistas de México”, compartió.

Estos laboratorios tienen como principal función la investigación

El LNMA es uno de los más de 60 laboratorios que conforman el Programa de Laboratorios Nacionales creado por el Conacyt en 2006. Estos laboratorios tienen como principal función la investigación, formación de recursos humanos y la prestación de servicios de alta calidad a usuarios de diversos sectores, como la academia, industria, sociedad civil.

Este laboratorio cuenta con una sede principal ubicada en el Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, y dos subsedes: una en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS en la Ciudad de México, y la otra en el CICESE.

Te puede interesar: Congreso de la Viña y del Vino se realizará por primera vez en Ensenada

Cada unidad ofrece distintos servicios de microscopia avanzada, en el Cicese se enfocan a microscopía óptica y microscopía electrónica. Dentro del área de microscopía óptica se tienen microscopios pequeños, considerados de rutina, como estereoscópicos y de fluorescencia. Se cuenta también con equipo más sofisticado como un microscopio confocal de barrido láser, uno confocal de disco giratorio, dos sistemas para hacer microscopía de campo evanescente (TIRF), un microscopio electrónico de transmisión y un microscopio electrónico de barrido.