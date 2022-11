La mayoría de los mexicanos están de acuerdo con la reforma al INE: Marina del Pilar

Ensenada, B.C.- Luego de las manifestaciones que se llevaron a cabo en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), el domingo, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, expresó su respeto a quienes participaron.

Se respetan todas las posturas, por supuesto, todas las posturas son respetadas, tienen el derecho de manifestarse, creo que la gran mayoría de los mexicanos están de acuerdo con la reforma que está impulsando el presidente de la República, pero todas las posturas son bienvenidas y escuchadas, están en su libertad de manifestarse de manera pacífica”, expresó.

La gobernadora, quien estuvo en Ensenada para hacer entrega del Premio Estatal del Deporte, también fue cuestionada por el decreto para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, cuya ampliación fenece el 31 de diciembre, por lo que ha habido inconformidad de quienes no han podido regularizar su vehículo debido a que su serie inicia con letra.

“Los que no pueden regularizarse es porque están considerados como vehículos de lujo, estamos hablando de los europeos como Mercedes Benz, BMW, entre otros, realmente este es un decreto sensible en el que se busca proteger a aquel ciudadano que con mucho esfuerzo ahorra porque necesita un vehículo para poder trasladarse, sin embargo hay que ver los contextos y situaciones, yo creo que hablar de una ampliación del decreto después de casi nueve meses habría que revisar por qué no pudieron acudir”, argumentó.

Por último, fue cuestionada sobre el caso de Ramiro Núñez, presidente de México por Delante, quien desde hace dos semanas permanece en huelga de hambre y encadenado a las puertas del Centro de Gobierno en San Quintín junto a otras dos personas, para exigir la atención de la gobernadora ante presuntos abusos cometidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en San Quintín.

“Hemos estado en contacto, el Secretario General de Gobierno, Catalino Zavala asistió y ahorita está en San Quintín, el fin de semana estuvo nuestro coordinador de gabinete, a quien enviamos para darle seguimiento a este tema y sobre todo para ver el estado de salud de las personas que se encuentran ahí, estoy muy preocupada y ocupada por ellos, les enviamos gente de la Secretaría de Salud para que los revise”, manifestó.

Marina del Pilar puntualizó que ya están atendiendo sus solicitudes y se están revisando en lo jurídico.

“La verdad es que la comunicación cada vez es mejor, evidentemente él continúa haciendo su huelga, pero con una comunicación abierta, permanente y muy respetuosa, y todo nuestro cariño y hemos estado atentos de su estado de salud”, afirmó.