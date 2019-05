Keyla Lencioni feliz de ser #EquipoBelinda

Con tan solo 18 años de edad y un talento desbordante, Keyla Lencioni de Ensenada, Baja California, logró sorprender a Belinda en su adición para el programa “La Voz” y está decidida a llegar a la final.

Para Keyla la audición no fue tan sencilla, pues viajó sola a la Ciudad de México para perseguir su sueño ya que su madre no la pudo acompañar, pero confiada en su voz interpretó la balada “Confieso” de OV7, logrando que Belinda volteara la silla de último momento.

“Estoy muy emocionada todavía, es increíble lo que te hace sentir ese escenario tan grande e imponente, estuve muy nerviosa pero estoy muy emocionada de lo que se viene porque es una plataforma grandísima y estoy muy feliz de todo el apoyo que he recibido”, expresó.

A pesar de ser muy joven, desde pequeña supo que quería dedicarse a la música y comenzó a participar en la mayoría de los concursos locales y estatales con el fin de tener tablas para un día lograr llegar a un escenario más grande.

“Mi mamá me metía a todos los deportes pero yo era mala en eso, a los 11 años una amiga me invitó a un concurso de canto baile y actuación, yo no tenía ni la menor idea porque como a todos me gustaba cantar en el baño o en mi casa, pero entré al concurso y al final terminé quedando en primer lugar, a partir de eso seguí sin quitar el dedo del renglón en la música”, relató.

Keyla reconoció que admira mucho a todos los jueces de la competencia, Ricardo Montaner, Yahir y Lupillo Rivera, sin embargo, creció viendo a Belinda en televisión y siempre ha sido una fuente de inspiración para ella.

“Cuando dio la vuelta Belinda me emocioné un montón, lo primero que pensé fue que estaba dentro de la competencia, ya no me importaba si alguien más se volteaba, Belinda es una mujer súper admirable, tiene un carácter que impone y una seguridad que me gustaría tener, nos ha enseñado mucho, su trato es increíble, ella es súper buena onda”, comentó.

La joven ensenadense confesó que para la etapa de batallas en el programa, en la que competirá con otros dos concursantes para seguir en la competencia, será necesaria tener mucha seguridad y estar confiada de su propio estilo.

“En la audición se vio que yo estaba súper nerviosa y el escenario me comió, quiero verme muchísimo más segura, dejar mi huella en el programa y crecer mucho en las plataformas digitales y redes sociales para ganar”, concluyó.

Conócela

Nombre: Keyla Lencioni

Edad: 18 años

Ciudad: Ensenada, Baja California

Concursante en: La Voz que se transmite por Tv Azteca

Equipo: Belinda

Gustos musicales: Yuridia, Demi Lovato y Jesse y Joy

Redes sociales: Facebook: Keyla Lencioni

Instagram: Keylalencioni

Youtube: Keyla Lencioni Oficial