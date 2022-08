Joven es arrestada tras negarle el acceso de la playa  

Ensenada BC.- Desde hace años grupos ambientalistas han denunciado la falta de accesos públicos a las playas de Ensenada, ya que la mayoría están obstruidos por hoteles o restaurantes, sin embargo, el fin de semana circuló un video en redes sociales en el que una joven es arrestada por querer pasar de la zona de la playa a la carretera.

Gabriela Elena Suarez Macías, quien conoce el tema porque ha estado involucrada en la defensa de las playas a través del grupo “Conspiracioncitas de Ensenada”, relató que el viernes pasado acudió a playitas en El Sauzal con su sobrina de siete años con el fin de pasar una tarde agradable.

Quisimos entrar por el Hotel Coral y Marina, pero los policías no nos permitieron la entrada, el argumento fue por motivos de seguridad y le expliqué que debería que en dado caso de que no tengan paso de servidumbre debería de haber un paso libre a la zona federal, y amenazó con llamar a la patrulla, no quise arruinar el día y caminamos a playitas donde pasamos tres horas nadando”

Relató.

La interceptan

Posteriormente, quisieron salir por el Hotel Quintas Papagayo, que está enfrente de playitas, sin embargo, la interceptó un empleado para preguntarle si estaba hospedada o de lo contrario no podía salir por ahí.

“Le pregunté por el paso de servidumbre, y me dijo que no había, por lo que le respondí que estaba obligado a dejarme pasar por la vía pública más cercana que en este caso es la carretera, se puso muy prepotente diciéndome que no se podía, le habló a su jefe, le hablaron a una patrulla, y estábamos a tres pasos de la carretera, solo era que abrieran la puerta y nos dejaran salir”, comentó.

Suarez Macías recordó que, a la Ley General de Bienes Nacionales, indica que las playas son de todos los mexicanos, no hay playas privadas y deben contar con accesos de paso de la avenida más cercana a la carretera.

Pasos de servidumbre

Sin embargo, refirió que en Ensenada no están marcados esos pasos de servidumbre, y aunque todas las propiedades que colindan con el mar están obligadas a tener un paso de servidumbre y en caso de que no lo tengan deben dejar pasar el libre tránsito de la zona federal marítimo terrestre a la calle pública más cercana, esto no ocurre.

“Nos decían que nos fuéramos por donde entramos que son 20 minutos caminando, para un adulto está bien, pero yo llevaba a mi niña cansada y mojada, además de que es nuestro derecho salir por ahí mientras no tengan paso de servidumbre”, enfatizó.

Gabriela pensó que la policía le daría la razón y finalmente la dejarían salir, pero fue todo lo contrario.

“Llegó una patrulla, la oficial empieza a hablar con nosotros y no me permitió explicarle sobre la ley general de bienes nacionales, no me dejaban salir y le llaman a más elementos hasta que se juntaron cuatro patrullas y yo conté por lo menos ocho policías, se acerca la policía me esposa y me lleva, yo le pregunto el motivo y me dice que por ridícula”, señaló.

Sin delito

Refirió que en la estación de policía no la dejaron llamar a su esposo, pasó con el juez y nuevamente solicitó hacer una llamada antes de dar su declaración para saber cómo se encontraba su sobrina, sin embargo, nuevamente se la negaron, finalmente, explicó los hechos y la dejaron salir sin cargos debido a que no había delito.

“La forma más fácil para que los hoteles eviten este problema es hacer un paso de servidumbre donde los locales y la gente que no se está hospedando pueda pasar a la playa, porque está todo cerrado y no es algo de ahorita es una problemática que tiene muchos años pero no sabemos cómo quejarnos”, expresó.

Por considerar que se hizo un uso excesivo de la fuerza en algo que se pudo haber solucionado si los policías estuvieran capacitados en el tema, Gabriela interpuso una denuncia ante la Semarnat y en los próximos días acudiría a la Comisión de Derechos Humanos para interponer una queja, además de otras acciones que llevará a cabo para crear conciencia sobre la importancia del libre acceso a las playas.