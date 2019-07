Investigadores de UABC estudian sobre el derecho humano al agua

El derecho humano al agua implica disponer de suficiente recurso, que sea además, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, sin embargo, no todas las personas tienen la misma capacidad de acceder al agua, lo cual motivó a la Doctora Mariana Villada Canela, a realizar una investigación que abordara esta problemática.

La investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Oceanológicas (IIO) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Campus Ensenada, desarrolló durante dos años el estudio “Implicaciones del derecho humano al agua en la gestión de recursos hídricos en Baja California”, en coordinación con Vanessa Elizabeth García Searcy, una de sus alumnas de maestría.

Villada Canela mencionó que Ensenada es un claro ejemplo de las diferentes fuentes de donde proviene el agua, como los acuíferos, por lo que la calidad no siempre es la adecuada al excederse de sólidos disueltos totales; al no ser de calidad potable, no se cumple el derecho al agua.

La importancia del proyecto de investigación fue desarrollar los argumentos respecto al derecho humano al agua, aplicarlo a Ensenada, definir cómo podría estudiarse, conocer cómo se ejerce y las implicaciones en la práctica en torno a los elementos a favor”, señaló la investigadora.

Expuso que durante el estudio encontraron que sí existe literatura extensa sobre este derecho humano, en su mayoría de carácter jurídico, así como de argumentos científicos, participación social y educación ambiental, los cuales son parte de evidencias a favor.

Con estos datos determinaron las variantes con las que se caracteriza el derecho humano al agua, posteriormente aplicaron una guía de evaluación a Ensenada que arrojó el incumplimiento del derecho por falta de información, por lo que el estudio también se avocó a que cualquier persona pudiera conocer y ejercer bien este derecho.

Con el nuevo gobierno y la nueva directora de la Comisión Nacional del Agua, la doctora Villada Canela espera se impulse la Ley General de Aguas que ha sido muy controversial y que actualmente permanece detenida.

“En Baja California existe una ley previa sobre este tema, pero no queda claro cómo es que se va a lograr implementar, falta explicar cómo se va a ejercer este derecho”, explicó.

Destacó que se tienen puntos a favor al cumplir con algunos elementos del derecho al agua, pero en otros no es suficiente, por lo que opinó que es difícil sugerir que se esté cumpliendo con el mismo en Ensenada, Baja California o inclusive en México.

Cabe señalar que recientemente obtuvieron los derechos de propiedad intelectual de esta investigación en la cual colaboraron también la doctora Candelaria Pelayo, profesora de la Facultad de Derecho Mexicali; doctor Ricardo Eaton González, profesor de la Facultad de Ciencias y el doctor Luis Walter Daesslé Heuser, del IIO.