Investigadoras publican libro acerca de lobos marinos y focas

Ensenada.- Las doctoras Gisela Heckel, investigadora del Departamento de Biología de la Conservación del Cicese, y Yolanda Schramm Urrutia, de la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC, se dieron a la tarea de compilar trabajos acerca de la ecología y conservación de pinnípedos (lobos marinos y focas) presentes en las aguas, costas e islas de América Latina.

El resultado de dicha compilación fue la publicación del libro “Ecology and Conservation of Pinnipeds in Latin America”, esta publicación aborda características generales de estos mamíferos marinos, distribución y abundancia, migración, biología reproductiva, comportamiento, estrategias de alimentación, conservación y algunas amenazas a las que se enfrentan los pinnípedos como son la cacería, la interacción con las pesquerías y el cambio climático, entre otros aspectos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La invitación para compilar dicha publicación vino directamente de un editor de Springer Nature y las autoras aceptaron gustosas, lo primero que realizaron fue repasar cuáles son las especies que se distribuyen desde México hasta Argentina y Chile, y un poco hacia la Antártica.

Las mayores exigencias de calidad

Después buscaron a posibles autores, se les invitó y para su sorpresa todos aceptaron, una vez recibidos los manuscritos, cada uno lo enviaron a tres revisores especialistas en las especies descritas, quienes hicieron excelentes aportaciones que los autores acataron, por lo tanto, el libro cumple con las mayores exigencias de calidad de la prestigiada editorial Springer.

La Dra. Gisela Heckel compartió que esta publicación va dirigida a diversos públicos, por un lado los datos de corte científico, cuentan con referencias actuales, pudiesen ser interesantes para personas que estudian estos pinnípedos; los problemas de conservación, para personas que trabajan directamente en Áreas Naturales Protegidas o tomadores de decisiones, y para otros públicos la información general y las fotografías seguro resultarán atractivas.

A nivel mundial se han registrado 33 especies de pinnípedos, de los cuales 11 están presentes en América Latina. Estos mamíferos marinos, al ser depredadores tope, pueden ser indicadores de la salud de los ecosistemas.

Otra razón trascendental para estudiarles es que históricamente los pinnípedos han sido cazados, y es importante analizar cómo va su recuperación después de la prohibición de su cacería a nivel mundial, aunque son especies que se están recuperando y están aumentando sus poblaciones en la mayoría de sus colonias reproductivas que se han estudiado, siguen bajo protección pues enfrentan otras amenazas como el cambio climático, reducción de hábitat o la interacción con pesquerías

Explicó.

Otro conflicto social que se ha estudiado es la interacción directa de pinnípedos y pesquerías. Ciertos pescadores, indicó Heckel, consideran que hay una competencia directa en la captura de peces con interés comercial. Debido a esta percepción, algunos pescadores llegan a lastimarlos e incluso matarlos; esto no solamente sucede en América Latina, sino a nivel mundial.