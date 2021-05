Instalan cerco temporal para proteger al chorlo nevado

Para celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias, este lunes 10 de mayo se instaló por cuarto año consecutivo el cerco de protección temporal del chorlo nevado en Ensenada.

El chorlo nevado es la especie protagonista de la campaña “La playa es de todos” impulsada por Terra Peninsular A.C. en colaboración con Pacífica at Ensenada Bay. Arrancó en 2018 con el fin de mejorar las condiciones de conservación de esta especie, ya que es un ave amenazada cuyas poblaciones han disminuido rápidamente en los últimos años.

El cerco permanecerá instalado en la playa frente a Pacífica at Ensenada Bay hasta agosto, que es cuando finaliza la temporada de reproducción de la especie.

El chorlo nevado es un ave playera migratoria y las playas de Ensenada son muy importantes para esta especie porque entre abril y agosto usan la playa arenosa para poner sus nidos, por lo que son vulnerables al paso de las personas y vehículos, así como perros sin correa.

Hasta el momento y gracias a los esfuerzos de la campaña “La playa es de todos”, entre 2019 y 2020 han nacido más de 150 chorlos nevados y los cercos de protección implementados han permitido resguardar un área aproximada de 40 mil metros cuadrados.

En los últimos años también se han realizado eventos de ciencia ciudadana y limpiezas comunitarias, con lo cual se ha logrado remover más de una tonelada de basura de las playas. Además, ZOFEMAT ha clausurado entradas clandestinas a la playa, esto beneficia a especies como el chorlo nevado porque se previene el tránsito en las zonas de anidación.

Es importante mencionar que el cerco se instaló con el apoyo de las organizaciones que forman parte del Programa de Aves Urbanas de Ensenada, las cuales son Pro Esteros A.C., Contacto Salvaje A.C., Club Los Correcaminos e Investigación Aplicada a Socioecosistemas A.C.

Además, la campaña ha sido posible gracias al apoyo de Pacífica at Ensenada Bay, Manomet, Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras (RHRAP), Programa de Becarios para Soluciones Costeras, California Department of Fish and Wildlife, ZOFEMAT y Tracy Aviary.

Alguna de las acciones que puede realizar la población para ayudar a proteger al chorlo nevado son:

● Respetar el cerco y los letreros.

● No tirar basura.

● Evitar pasear con vehículos.

● Pasear a las mascotas con correa, ya que las aves pierden energía cuando son perseguidas por los perros, y necesitan esa energía para proteger sus nidos.