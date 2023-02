'Charlatanes' enfrentan cárceles hasta por seis años

Ensenada, B.C.- Ante los fallecimientos provocados por intervenciones quirúrgicas a través de médicos que carecen de la preparación necesaria, el consejero jurídico de Gobierno del Estado, Juan José Pons Méndez, informó que se originó de manera obligada la necesidad de analizar el marco jurídico relacionado con las prácticas médicas.

En ese sentido, comentó que desde marzo de 2022 se dieron a la tarea de reunirse con diversos colegios médicos de distintas especialidades que hay en el estado, con el propósito de trabajar una reforma que pudiera mejorar o garantizar una práctica médica adecuada.

Entre otras iniciativas, cabe destacar la que se presentó en materia penal en el Congreso del Estado y que tiene como propósito castigar con pena de prisión hasta con seis años a los médicos que sin contar con las acreditaciones correspondientes lleven a cabo procedimientos quirúrgicos de especialidad”, indicó.

El asesor jurídico enfatizó que la gobernadora reconoce el trabajo de los médicos que día a día se esfuerzan por honrar y dignificar a la medicina y está consciente de los retos que día a día tienen que superar y que existen muchas carencias, por lo que en muchas situaciones tienen que actuar de manera urgente ante una situación de emergencia.

“Queremos darles un mensaje de tranquilidad y decirles que con estas reformas no buscamos criminalizar el acto médico, no buscamos judicializar a nuestros doctores que han mostrado un firme compromiso con los bajacalifornianos ante esta pandemia de Covid, eso se agradece y no se olvida, lo que estamos buscando es sancionar las malas prácticas médicas y con ello proteger la salud de los bajacalifornianos”, expresó.

Turismo médico

Asimismo, proteger la salud de cualquier connacional y extranjero que visite el estado para solicitar un servicio médico, ya que con ello también se protegerá una actividad tan importante como es el turismo médico, que tan solo en 2021 representó más de mil 853 millones de pesos.

“Estamos en constante comunicación con el Congreso del Estado, específicamente con la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, y esperamos más tardar en dos semanas estar votando en comisión esta iniciativa para posteriormente ser votada en el pleno del congreso”, adelantó.

Por su parte, el Secretario de Salud, José Adrián Medina Amarillas, refirió que a través de la Comisión Estatal para la Protección Contra riesgos Sanitarios (Coepris), realizan visitas de verificación a los distintos hospitales y centros de salud para constatar que cuenten con todos los requisitos reglamentarios para poder ejercer u ofertar los servicios de salud.

“Es una campaña constante en todo el estado, donde hemos tardado mucho más es en Tijuana donde existe una cantidad muy importante de establecimientos de salud, pero a Coepris lo que nos compete es verificar que los hospitales cuenten con todo lo necesario para poder ofrecer todos los servicios que ellos están ofertando, desafortunadamente cuando existe alguna mala práctica o alguna desafortunada eventualidad de que algún paciente fallezca nosotros acompañamos a la fiscalía”, detalló.

No obstante, el funcionario fue cuestionado por la Clínica Diagnosis, donde el año pasado falleció una mujer tras una cirugía plástica a pesar de que el lugar funcionaba sin licencia de operación, y presuntamente el médico que la operó continúa ejerciendo.

“Ese establecimiento fue clausurado, se siguió todo lo conducente por la fiscalía, el médico en cuestión está ahorita investigado, él vendió esa clínica, ahí ya no estamos en facultades de poder darle seguimiento de cómo fue que hizo ese procedimiento el médico, pero él está en investigación y la clínica no se va a abrir hasta que no se resuelva la situación jurídica del médico”, respondió.