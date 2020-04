Incumple Alcalde a policías jubilados de Ensenada

Los policías jubilados de Ensenada tienen más de dos años exigiendo el pago de su haber de retiro, algunos incluso han muerto sin poder cobrarlo y hay viudas que tampoco han podido cobrar el seguro de vida de sus esposos, sin embargo, el presidente municipal, Armando Ayala robles, no ha querido responder lo que les prometió en campaña, expuso el policía en retiro Jesús Luna Lezama.

Hay agentes que han muerto a la espera de recibir el pago por los años de servicio en la corporaciónUna vez que separan al policía del servicio puede exentarse de presentarse a trabajar regularmente, seguirá con sus prestaciones como sueldo y demás remuneraciones que le corresponden pero independientemente de eso, por haber cumplido la jornada de 25 años de servicio, tiene derecho a que se le otorgue un haber de retiro que es como un finiquito”, explicó.

El monto de dicha prestación varía dependiendo de la antigüedad del oficial y el grado o la categoría que tenga al momento de retirarse, puede fluctuar entre 180 mil a 320 mil pesos aproximadamente y debe ser entregada en los días inmediatos de haber sido notificado por parte de Oficialía Mayor, sin embargo esto no ocurre en el Ayuntamiento de Ensenada.

El también abogado señaló que hay elementos de seguridad pública en retiro que incluso tienen dos años y medio que se retiraron y que no han recibido su haber de retiro, incluso hubo dos policías que fallecieron y tampoco se les entregó dicha compensación

“Ahora a las viudas se les adeuda el haber de retiro y el seguro de vida que tendría que entregarse, estamos hablando que son alrededor de 25 elementos los que están en condición de retiro y que por una u otra razón no han recibido su pago”, indicó.

Recordó que el 30 de marzo del año en curso, los policías jubilados tenían una cita con el oficial mayor, Juan Antonio Guillén Sánchez y el tesorero municipal, Vicente Maldonado del Toro, para acordar una manera de pago.

“Desafortunadamente ese día tanto el oficial mayor como el tesorero se negaron a recibirnos y a pagar, hasta la fecha no han dado respuesta, han tenido como excusa que andan viendo el tema en cabildo, cuando la realidad es que a este tema ya se le dio seguimiento desde la administración pasada para que se aprobaran las ampliaciones presupuestales”, comentó.

En relación al seguro de vida que no ha sido entregado a las viudas, consideró que el tema es mucho más grave, ya que durante la administración pasada se aprobó que el Gobierno Municipal dejara de pagar a la empresa afianzadora que aseguraba a los policías y el Ayuntamiento aprobó que se haría cargo directamente del pago de ese seguro de vida.

“El seguro lo estimaron en 300 mil pesos, esa cantidad se tendría que entregar a las viudas e incluso de un policía recién fallecido que estaba todavía en activo, sus familiares aún no lo reciben, hay temas muy graves que se están haciendo evidentes porque los policías al retirarse no reciben la prestación y los que están en activo al momento de fallecer tampoco recibirán el seguro”, apuntó.

Jesús Luna mencionó que presentaron una queja ante Derechos Humanos y ante Sindicatura Municipal, pero hasta el momento tampoco han recibido una visita o entrevista por parte de esas dependencias.

“Son personas que tienen años reclamando el pago y hay que sumar que en dos meses y medio se van a retirar alrededor de 18 elementos y en diciembre se van alrededor de 12 elementos más, hay que pensar en la carga económica que le va a generar al Ayuntamiento si no dan respuesta pronta a esta situación”, advirtió.

Armando Ayala los ignora

El representante de los policías comentó que desde la llegada de Armando Ayala Robles como presidente municipal, le han insistido en atender el tema y constantemente han buscado un espacio de diálogo pero han sido ignorados.

“Simple y sencillamente no nos ha atendido, hemos permanecido en la puerta de Presidencia, hemos estado en plantón permanente con lonas y bocina pero no ha salido, no nos ha atendido, miente cuando dice que hay compromiso”, expresó.

Luna Lezama recordó que uno de los compromisos de campaña de Armando Ayala era resolver esta problemática que los policías llevaban padeciendo en las pasadas administraciones.

“Este gobierno no ha demostrado nada, por el contrario, se ha transformado en un gobierno de mentiras, el gobierno pasado fue omiso, fue desatento y no escuchó, y este gobierno ha caído en la mentira y el engaño a los policías y es lamentable”, enfatizó.