Incrementa presencia del mosco transmisor de enfermedades

ENSENADA.- En los últimos dos meses incrementó a más del doble la presencia de huevecillos del mosco transmisor de Dengue Zika yu Chikungunya, registrando mayor presencia en la Colonia Empleados y la Colonia Benito Juráez, hasta el momento únicamente se han confirmado tres casos de Dengue.

José Antonio García Rivera, jefe de los servicios de salud jurisdicción Ensenada, informó que hasta el corte hay siete casos sospechosos de Zika, pero todos fueron descartados, asimismo, siete casos sospechosos de Dengue, de los cuales se confirmaron tres que fueron autóctonos, es decir, de personas que llegaron enfermas de otras partes.

García Rivera dijo que hasta el momento no se han registrado casos de Chikungunya, mientras que de Rickettsiosis se han estudiado 20 posibles casos, pero todos resultaron negativos.

Como en Ensenada hay una migración poblacional de alrededor de 50 mil migrantes agrícolas por año, se estudian casos de Chagas, una enfermedad que es muy frecuente en Chiapas, este año se registraron tres posibles casos y únicamente uno resultó positivo que fue importado.

Por su parte, la responsable del programa de vectores y Rickettsiosis en Ensenada, Sonia Angélica Flores Velasco, puntualizó que en el último trimestre se ha incrementado enormemente la presencia de huevecillos y ovitrampas positivas.

“De abril a junio Tuvimos 871 ovitrampas positivas, en lo que va de julio y agosto ya llevamos mil 896 ovitrampas positivas, quiere decir que estamos en un alto riesgo vectorial por la cantidad de mosquitos que hay”, apuntó.

Reveló que la mayor positividad de presencia de mosquitos sigue estando en Lomitas Indeco, Lomitas, Colonia Empleados, Colonia Benito Juárez, Colonia Morelos y en Maneadero parte alta.

A nivel nacional, García Rivera refirió que en el primer corte de 2018 se registró un total de casos 24 mil 380 casos probables de dengue, Zika y Chikungunya, sin embargo para el mismo periodo de 2019 se han registrado 55 mil 733 casos, es decir, más del doble.

De los 24 mil 380 casos de 2018 se confirmaron 3 mil 389 casos, mientras que de los 55 mil 733 casos probables de 2019 se confirmaron 8 mil 975 casos, lo que significa que la cifra de casos confirmados casi se triplicó.

Los estados que más casos han tenido han sido Chiapas, Veracruz, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco, Morelos y Guerrero, todas esas zonas tienen un clima tropical que es propicio para que los moscos de la aedes egypti y del del anopheles se puedan desarrollar.

“Las personas que habitan en estos lugares están más conscientes y saben vivir en esa situación y utilizan medidas de protección que los estados que no tenemos muchos casos porque no nos ha afectado no lo tenemos bien desarrollado”, reconoció.

No obstante, comentó que las medidas de protección implican que haya una vigilancia epidemiológica por parte del sector salud en cuestiones de detección, tratamiento, abordaje, prevención, fumigación, ubicación de ovitrampas e identificación del mosco.

Recomendaciones

-Limpiar patios.

-Tapar todos los recipientes que puedan ser propicios para el desarrollo de la larva.

-Que los ciudadanos permitan el acceso a los trabajadores que fumigan y sigan sus indicaciones.