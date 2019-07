Incrementa consumo de vino en mujeres

ENSENADA.- En los últimos dos años el consumo de vino mexicano ha incrementado, sin embargo se ha detectado que las mujeres representan el 55% del consumo en el país, reveló el Presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola Hans Backhoff Guerrero.

“El consumo de vino en nuestro país ha venido creciendo de manera positiva, llevamos 20 años creciendo de manera importante, de tal manera que hoy nos hemos posicionado como el vino preferido del mexicano, es decir, de cada diez botellas que se consumen en el país tres botellas son mexicanas”, detalló.

Backhoff Guerrero mencionó que a partir de 2017 el vino nacional rebasó por primera vez al vino español, lo que también se ha reflejado en el consumo per cápita.

“Es una tendencia que llegó para quedarse porque en los últimos dos años nos hemos distanciado aún más del vino español, hemos quintuplicado la cifra de consumo per cápita, estamos hablando de un litro per cápita”

El Presidente del Consejo reveló que actualmente la mujer es el segmento de mercado principal, ya que representa el 55% del consumo, no obstante, el 75% de los consumidores prefieren el vino tinto y el 25% el vino blanco y espumoso.

“Anteriormente el 60% del consumidor eran hombres y una edad de 40 a 40 años, esto ha cambiado radicalmente, ahora es un consumidor más joven que se encuentra de los 30 a los 50 años y la mujer ha rebasado al hombre, del 40 se va al 55%, yo creo que es un tema de madurez del mismo mercado, son quienes tienen el contacto más constante con el punto de venta”.

No obstante, dijo que a pesar de que el vino tinto continúa siendo el más vendido, con este crecimiento en el consumo de las mujeres, en un futuro podría cambiar a favor de los vinos blancos y rosados.

El empresario expuso que el mercado del país genera alrededor de 24 mil millones de pesos y se están consumiendo cerca de 12 millones de cajas al año, de las cuales el 30% son mexicanas y se está exportando alrededor de un 5% de la producción total.

“Existen muchos tabúes dentro del tema de vino mexicano y muchos se han ido rompiendo con el tiempo, hace 20 años habían personas que decían que el vino nacional no tenía calidad, hoy en día eso no existe, hace 15 años decían que no iba con la gastronomía mexicana y hoy eso tampoco se dice”, aclaró.