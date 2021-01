IMSS logra vacunar a todo su personal de primera línea 

Con éxito concluyó en su primera fase la vacunación contra el COVID-19 entre el personal que trabaja en la primera línea de atención de pacientes en esta emergencia sanitaria dentro de los hospitales de la Oficina de Representación Baja California del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se cumplieron las metas de vacunación en los nosocomios: HGR No. 1 y HGR No. 20 en Tijuana, HGZ No. 30 en Mexicali, HGSZ No. 6 en Tecate, HGZ No. 8 en Ensenada y Hospital Rural IMSS-BIENESTAR No. 69; incluyendo a San Quintín y el HGSZ No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora, que recibieron en esta primera dosis.

El biológico se suministró al personal de salud que atiende COVID, en las 11 diferentes categorías: enfermera, inhalo terapeuta, médico, laboratorista/químico (personal de laboratorio que toma muestras a pacientes Covid), técnico radiólogo, camillero, higiene y limpieza, personal de ambulancia, manejador de alimentos, asistente médica y trabajo social.