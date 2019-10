Hospital General niega negligencia médica en muerte de bebé

ENSENADA.- Luego de la acusación de negligencia médica por parte de una joven que perdió a su bebé en el Hospital General de Ensenada, el Director de dicho nosocomio, Ernesto Martínez Palacios, habló sobre el expediente médico del caso.

Cabe recordar que el jueves se manifestaron familiares y amigos de la joven, denunciando que la no fue atendida a tiempo y afirmando que no se trató de una muerte fetal como los manejó el hospital, ya que de acuerdo a una necropsia realizada se determinó que el bebé respiró durante 30 minutos, motivo por el cual exigían el acta de nacimiento para darle sepultura.

“El hospital está consternado ante todo esto que está sucediendo, es una pena que sucedan este tipo de situaciones, hay un documento que la familia solicita para poder darle sepultura a su bebé, no había ninguna necesidad de hacer lo que se hizo el jueves, nosotros estamos abiertos cualquier comentario y solicitud, había que venir y platicarlo”, indicó el médico.

Martínez Palacios afirmó que el Hospital General tiene un promedio de 350 nacimientos por mes y cuentan con médicos especialistas con una gran experiencia y capacidad para atender recién nacidos y pacientes graves.

“El pediatra atendió a un bebé, no se detecta la frecuencia cardiaca y el hizo las maniobras de reanimación necesarias para poder traer al bebé nuevamente y que la frecuencia cardíaca se dé, no tuvo éxito y prácticamente para el Hospital fue un bebé que no respiró, está anotado en un expediente clínico”, detalló.

En relación a la necropsia que determinó que el bebé respiró, el médico consideró que pudo haber sido por las reanimaciones cardiopulmonares en las que se plica oxígeno y presión positiva dentro de un pulmón para poder proporcionar ese intercambio de gases que necesitan los recién nacidos para que su corazón empiece a latir.

“No vamos a poner en tela de juicio lo que ellos dicen pero cuando un bebé tiene una frecuencia por debajo de 60 latidos por minuto prácticamente está en paro cardiorrespiratorio porque un bebé tiene que latir por arriba de 100 latidos por minuto, para nosotros prácticamente fue una muerte fetal y por parte del área de pediatría se hizo lo necesario para reanimarlo pero no se tuvo éxito”, reiteró.