Hija de senador de Morena realiza festejo en plena cuarentena

A pesar de las restricciones para hacer eventos o festejos por parte del gobierno, la hija del senador de Morena, Gerardo Novelo Osuna, realizó una fiesta con decenas de invitados, lo que generó inconformidad y críticas en redes sociales.

En las imágenes que circularon en diversas redes sociales como facebok e Instagram, se puede ver que el festejo fue realizado por Ivanna Novelo Müller en las instalaciones del Hotel Estero Beach (propiedad de la familia), acudieron alrededor de 30 personas.

El motivo del evento era la revelación del sexo del bebé de la hija del senador, para lo que se contrató un helicóptero que arrojó un polvo rosado al mar para que los invitados supieran que la pareja espera una niña.

La mayor parte de las críticas fueron para el senador Gerardo Novelo, quien tomando en cuenta que actualmente se atraviesa por la fase 3, difundía mensajes en sus redes sociales recomendando quedarse en casa.

“Baja California es uno de los estados más afectados por la pandemia COVID-19, no solo dejando a su paso varias defunciones, sino también muchos negocios cerrados, obvio Hotel Estero Beach sobrevivirá, pero muchos pequeños negocios no, cuando eres un Novelo te puedes dar ciertos lujos”, expresó un usuario en redes sociales.

Al respecto, el Director de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos del 23 Ayuntamiento de Ensenada, José ángel León Zumarán, informó que la dependencia a su cargo no recibió denuncia o notificación sobre un festejo en propiedad de la familia Novelo.

Recordó que el complejo está aislado de la zona habitacional, por lo que era improbable que los vecinos se percataran de ello, sin embargo, al trascender el festejo a través de redes sociales, inspectores de la dependencia acudieron al sitio donde se les negó el acceso a, además de que fueron informados que la celebración ya había concluido.

Dijo que, si bien no requerían permiso para la celebración, aparentemente familiar, en su lugar de residencia, siguen vigentes las medidas y restricciones por la pandemia del COVID-19.

Senador se disculpa

Por su parte, el senador Gerardo Novelo, emitió un comunicado en el que manifestó su total desaprobación a los acontecimientos ocurridos el martes 5 de mayo en las instalaciones del Hotel Estero Beach.

“Si bien comparto el júbilo y el orgullo de las personas que acudieron a dicha celebración, me parece un momento desafortunado y circunstancias equivocadas, pues ante las crisis sanitarias siempre se debe actuar con prudencia y en este caso no fue así”.

Novelo Osuna aclaró que no estuvo presente en el festejo y aseguró que él ha venido acatando puntualmente todas las recomendaciones y medidas de la jornada nacional de sana distancia.

“En lo individual no me queda más que ofrecerle una disculpa a la ciudadanía, pues si bien mi hija y su esposo tienen la edad suficiente para tomar sus propias decisiones, en esta ocasión tomaron una decisión equivocada, me parece que una celebración de esa magnitud no debió de haberse realizado en estos momentos”.