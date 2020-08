Hay padres renuentes a que sus hijos tomen clases en línea

Ensenada, BC.- Los primeros días de clases en línea han sido complicados, no solo para los alumnos y los maestros que apenas se acostumbran a esta nueva modalidad, sino también para los padres, incluso algunos se han mostrado renuentes, explicó la profesora de primaria Irma Bárbara Benítez de la Mora.

“Para los maestros es todo un reto porque hay diferentes circunstancias que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, la conectividad no es suficiente para todos los niños y tenemos que estar tratando de tomar otras estrategias que permitan que todos los niños alcancen los aprendizajes”, indicó.

El contacto con los padres de familia ha sido a través de videollamadas, que se realizan de noche con el fin de no interferir con su horario de trabajo y que pueda estar la mayoría.

“Es un poco complicado que los papás estén todos de acuerdo, hay que ser empáticos, y convencerlos de que es lo que nos tocó y tenemos que esforzarnos y entre todos apoyarnos, nosotros estamos para ayudarlos pero también necesitamos de sui apoyo”, expresó.

Bárbara Benítez comentó que ha habido padres de familia que se han mostrado inconformes con esta nueva modalidad, probablemente por temor a las nuevas tecnologías o porque no tienen tiempo para estar guiando a sus hijos en el proceso.

“Hay tres o cuatro papás que no mostraron disposición, no quieren ni siquiera internarlo, dicen que no tienen memoria o Internet, por mi parte ese ha sido el mayor problema, porque todos los demás papás están muy dispuestos a apoyarme”, declaró.

La maestra de cuarto de primaria dijo que algunos consejos para mejorar el desempeño en la clase es que todos los alumnos tengan el micrófono apagado y si tienen cámara que la tengan prendida para ver que estén prestando atención.

“A los papás les solicitamos que les hagan una rutina igual como si fueran a la escuela, que se levanten, se bañen, se vistan, desayunen y que tengan un lugar tranquilo donde ellos puedan trabajar, yo les hago preguntas para saber si están ahí porque muchas veces no quieren prender la cámara”, detalló.

La profesora consideró que para los alumnos también ha sido difícil no tener contacto con sus compañeros, o si son de nuevo ingreso no tener ese proceso de adaptación a un grupo y lo que conlleva ir a la escuela y socializar diariamente.

“El primer día les pedí que los vistieran con el uniforme y les sacaran una foto para hacer un collage para que ellos lo tengan de recuerdo, que los niños sientan que algo se está haciendo, aunque no sea como estaban acostumbrados pero les va a quedar algo, y que sepan que la maestra y los papás se están esforzando para que esto no sea tan triste”, indicó.

Benítez de la Mora dijo que aunque muchos piensen que no acudir al plantel represente menos trabajo para el personal docente, la realidad es otra.

“Se te va mucho tiempo preparando lo que vas a dar, lo que vas a subir, el contacto con los padres a través de chats, a mí si se me duplicó el trabajo, a veces a altas horas de la noche todavía estoy trabajando, es cuestión de actitud, tenemos que ser positivos, son niños los que estamos educando, ser amables con ellos y estar dispuestos a saber lo que están sintiendo pata poder apoyarlos”, expresó.