Hay muchas denuncias de maltrato animal y pocas sentencias, denuncia activista de Ensenada

Ensenada, BC.- Desde que se tipificó el delito de maltrato animal en Baja California en 2014 a agosto de 2023, han existido formalmente mil 250 denuncias, sin embargo, únicamente ha habido tres sentencias, señaló Ana Daniela García Salgado, activista en favor de los derechos de los animales.

“Estamos hablando de denuncias formales, personas que fueron y presentaron la denuncia directamente al Ministerio Público, les aceptaron la denuncia e inicio el procedimiento, porque hay que aclarar que algunas denuncias son desestimadas o que van a enunciar y les dicen que eso no es un delito o que no se puede denunciar, lo hemos vivido en carne propia en las asociaciones”, explicó.

La activista consideró que hay mucha mala información por parte del personal de la fiscalía para las personas que interponen este tipo de denuncias.

“Creemos que es por la carga excesiva de trabajo y porque realmente no le están dando la importancia que requiere el tema de maltrato animal, de esas mil 250 denuncias, 226 fueron en la ciudad de Ensenada, pero no hay ninguna denuncia resuelta en el municipio, en estos nueve años únicamente ha habido tres sentencias en el estado”, apuntó.

Solo dos sentencias

García Salgado refirió que las sentencias resueltas, dos fueron en Tijuana y una en San Quintín.

El maltrato animal sigue siendo un delito menor, la pena máxima es de dos años y la mínima de tres meses, pero lamentablemente hay mil 247 denuncias sin resolver desde 2014 a la fecha, sobra decir la falta de trabajo de la fiscalía y la falta de compromiso de las dependencias de gobierno en resolver los temas que tienen que ver con el maltrato animal”, declaró.

La rescatista dijo que otro problema es que únicamente existe el delito doloso, que es cuando el agresor tuvo la intención de dañar al animal, pero no existe el delito culposo que es cuando hay omisiones, por ejemplo, un perro que lo dejan de salir de manera voluntaria para que haga sus necesidades en la calle y es atropellado.

“En un caso así no hubo la intención de dañar al animal, pero sí hubo un descuido que originó que el animal sufriera ese accidente y que pudiera perder la vida, los responsables de los animales somos los propietarios y omitir los cuidados le puede causar un daño al animal de manera culposa y ese todavía no se considera un delito, invitamos a los legisladores a que actualicen el código penal”, planteó.

271 denuncias en 2023

Mencionó que en lo que va del 2023 en el Estado van 271 denuncias formales interpuestas ante la Fiscalía General del Estado, de los cuales son 36 casos en Ensenada, que representa más del 10%.

“Las personas realmente no están denunciando por la información incorrecta que se les da en la mayoría de las veces en la fiscalía, muchos de los reportes que tenemos en nuestras páginas es que la gente llamó al 911, pero no les contestaron o nunca llegó la unidad, recordemos que en Ensenada solamente tenemos una unidad de la policía ecológica que es la que atiende estos temas, y no es suficiente para atender las denuncias de maltrato animal”, lamentó.