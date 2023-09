Hay más de seis grupos del crimen organizado que operan en BC: Bertín

Ensenada BC.- Durante una reunión con miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), el diputado Isaías Bertín Sandoval, reveló que hay más de seis grupos del crimen organizado operan en distintas áreas de Baja California.

Con un perfil muy específico cada grupo criminal y un modus operandi cada grupo criminal, lo que tenemos que hacer es hacer frente con estrategias integrales a los grupos en materia especifica, cómo se mueve el cártel de Sinaloa, cómo se mueve el cártel Jalisco Nueva Generación y cómo se mueve lo remanente o lo que queda del cártel Arellano Félix y empezar a hacer una estrategia integral para ello”

Declaró.

Asimismo, mencionó que en el Valle de Mexicali existe la predominancia del grupo delictivo denominado “Los Rusos”, presencia de la organización criminal denominada “La familia Michoacana” en un área de Tecate, además del grupo denominado Santa Rosa de Lima que está operando en el área de Tecate y Valle de las Palmas en Tijuana.

“Esos grupos no pueden legara esas escalas si no existe colusión por parte de las autoridades, si no existe protección por pate de las autoridades, esto no es un tema de la actual administración ni de la pasada, esto lleva décadas, para que estos grupos llegaran al lugar en que se encuentran tuvieron que pasar décadas de trabajo”, señaló.

Depurar corporaciones

El legislador puntualizó en que es necesario empezar a trabajar en depurar las corporaciones policiacas.

“Insisto, el problema está en las policías locales y estatales, la Guardia Nacional tiene un esquema nacional y un plan integral nacional de trabajo, los delitos en materia federal están contenido hasta cierto punto, el problema que tenemos en Baja California no es la venta de toneladas ni de kilos, es la veta de los gramos, los globos y las dosis, tenemos un problema de narcomenudeo”, planteó.

El diputado señaló que el narcomenudeo conlleva delitos como las maquinitas tragamonedas, levantamiento o secuestro exprés de personas y la extorsión en los penales, entre otros.

“Del gobierno estatal no tenemos claro cómo son las investigaciones hablando de los decomisos que se puedan generar del mismo narcomenudeo o temas derivados de esas actividades, lo que sí tenemos es de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal, tan así que se está haciendo algo que esos mil 200 millones de pesos que ahorita vienen en apoyo a la seguridad vienen de cuentas congeladas y decomisos que se han hecho a los diferentes cárteles de la droga”, detalló.

En desacuerdo

No obstante, en cuanto al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, el diputado manifestó que no está de acuerdo con los números que se está dando para Baja California.

“En el tema del presupuesto que la gobernadora lo acompaña, en lo particular un servidor también lo acompaña política e ideológicamente, mas no en números y sobre todo en el tema de seguridad, vamos a buscar que ahorita que se está dando el debate podamos llegar a modificar y llevamos nuestros argumentos del por qué en materia de seguridad no estamos de acuerdo en el presupuesto”, manifestó.

En ese sentido, el legislador puntualizó que estarán solicitando que haya un aumento en el presupuesto para seguridad.

“Se estipula que sea un aumento entre el 8 y 12% comparado con el año anterior, el año anterior se tuvo un aumento significativo que fueron alrededor de 340 millones de pesos comparado con 2021, pero no solamente vamos a buscar que exista un aumento, también que ese dinero se gaste de forma correcta, tenemos que trabajar en un plan integral donde haya un fundamento y una causa del gasto”, afirmó.

Isaías Bertín consideró que más allá de fortalecer a la Guardia Nacional es necesario fortalecer a las policías locales.

“Son las policías que hasta cierto punto no se encuentran certificadas en el país, tenemos más de 200 municipios que no tienen una policía municipal, que realmente no existe ley, sobre todo los municipios de la zona Sur, esa es la parte que tenemos que trabajar”, concluyó.