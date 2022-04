Hay marea roja en Ensenada

Ensenada, B.C.- A unos días de que inicien las vacaciones de Semana Santa, la Doctora Lorena María Durán Riveroll, investigadora del departamento de biotecnología marina del Cicese, informó que habrá marea roja en la playa de Ensenada, sin embargo, hasta el momento no se ha reportado ninguna alerta por toxinas.

“Es difícil ver con estos días nublados cuando hay marea roja, no es tan evidente porque el mar se ve más bien gris, pero ahorita tenemos un fenómeno de marea roja y seguramente vamos a tener bioluminiscencia estos días”, indicó.

La bioluminiscencia es un proceso que se da en algunos organismos vivos, en donde se crea una reacción química que produce luz, la mayoría de las veces se puede ver de noche en las playas, en la orilla donde rompen las olas.

Estas mareas son causadas por unos microorganismos, son unas microalgas, a veces se llegan a ver, lo que pasa es que se reproducen muchísimo y de pronto es prácticamente lo único que hay en el agua de mar y esa gran cantidad de concentración es lo que le da el color”, detalló.

La investigadora dijo que la marea roja inició alrededor del 15 de marzo, sin embargo, todavía no era visible, peor desde hace una semana se empezaron a ver las manchas.

“La bioluminiscencia es causada por los organismos que causan la marea roja y el año pasado duró unos días nada más, pero el antepasado duró tres meses, no sabemos cuánto va a durar, se ve bastante extensa así que es probable que dure al menos un mes”, estimó.

La doctora informó que hasta el momento no han recibido ninguna alerta por toxinas derivadas de la marea roja.

“No todas las especies son siempre las mismas, no todas son inocuas o no todas son tóxicas, en este caso las especies que la están formando no son tóxicas, sin embargo, sí hay que estar alertas, no siempre que hay marea roja es necesario suspender la venta y el consumo de mariscos, s quieren meterse a nadar no hay problema”, aclaró.