Han clausurado 52 negocios en el Valle de Guadalupe

Ensenada BC.- Debido al incumplimiento con el pago de permisos o expedientes incompletos, en el Valle de Guadalupe hay 200 expedientes abiertos, por lo que este año han clausurado 52 negocios en la zona, informó el director de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos del 24 Ayuntamiento de Ensenada, José Ángel León Zumarán

“Se dieron unos periodos de gracia para diferentes comercios, bares, vinícolas, cervecerías artesanales, ya estamos en el cierre de ejercicio y es por eso por lo que estamos requiriendo, todos los expedientes incompletos y que no cuentan con la documentación que se requiere por reglamento van a ser requeridos, multados, clausurados o se les van a regresar sus documentos y deberán dejar de vender bebidas de graduación alcohólica o realizar eventos”, declaró.

El funcionario dijo que el martes fue notificado un importante grupo cervecero (Modelo), para un proceso de cancelación de 118 permisos que no cumplen con la revalidación, ni con protección civil y bomberos.

Fueron notificados para el 1 de abril de 2024 si no cumplen con la reglamentación, son expedientes abiertos y son trámites a medias, lamentamos mucho que bastantes son restaurantes de amigos y conocidos que piden que por favor no se cierren, pero ya se les dieron tres años de gracia, si quisiéramos aplicar el reglamento estos 118 restaurantes no podrían estar trabajando desde hace dos años, pero hemos sido muy flexibles”