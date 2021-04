Han cerrado 784 negocios en Ensenada

ENSENADA, B.C.- De marzo de 2020 a marzo del año en curso han cerrado un total de 784 negocios, principalmente por los efectos de la pandemia por Covid-19, informó Rafael Chávez Montaño, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada.

El líder empresarial dijo que gran parte de estos negocios estaban ubicados en la zona turística, ya que el turismo fue una de las actividades más golpeadas ante la falta de cruceros y el cierre de los destinos turísticos.

No obstante, la pandemia representó una oportunidad para negocios enfocados en temas médicos, desinfección y artículos de primera necesidad, sin embargo, los comercios que estaban enfocados en curiosidades, joyas, entretenimiento e incluso gimnasios fueron cerrando paulatinamente.

“En estos días de asueto vi muchos negocios que yo consideraba que estaban cerrados porque no querían abrir para no gastar más luz y empleados, me doy cuenta que son negocios que ya cerraron y son locales que están vacíos desagraciadamente, estimamos que en lo que va de este año han cerrado alrededor de 50 negocios”, detalló.

Chávez Montaño dijo que estos días de Semana Santa fueron bastante positivos ya que gracias al aumento de turistas de la región, varios negocios se han reactivado.

“Esto fue una gota de agua en el desierto, pero estamos esperando que esta gota de agua se convierta en un aguacero porque lo estamos necesitando”, expresó.

Por otra parte, ante el inicio de las campañas electorales, el Presidente de Canaco comentó que ya se reunió con varios candidatos a la gubernatura, pero aún falta tener contacto con los candidatos a diputados y presidente municipal.

“Necesitamos estímulos fiscales y sobre todas las cosas una regularización del comercio ambulante, necesitamos que el gobierno entienda que estamos para ayudar y trabajar porque somos una parte importante del desarrollo pero necesitamos apoyo”, concluyó.