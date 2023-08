Hacen negocio con los baches de Ensenada 

Ensenada BC.- En diversos puntos de la ciudad de Ensenada se puede ver a personas que piden dinero por realizar trabajos de bacheo voluntario y aunque los trabajos son de baja calidad y duran únicamente unos días, hay quienes tienen años realizando este trabajo.

Manuel de Jesús Vázquez Ibarra es un joven que tiene más de un año realizando bacheo en distintos puntos de la ciudad, sin embargo, desde hace meses ha estado trabajando en la Calle ámbar, una de las más destruidas de Ensenada.

Yo creo que esta es la calle más dañada de Ensenada y de las más transitadas, me dedico a colocar grava y tierra en los baches para que los carros no caigan en los hoyos, pero a veces la autoridad me ha llamado la atención por estar haciendo esto, incluso me ha llevado la policía, eso no debería pasar porque estoy haciendo un bien”

Consideró.

Buenos logros

Mencionó que gracias a este trabajo ha logrado mantener sus tres hijos, ya que anteriormente no encontraba un empleo y vio una oportunidad en la gran cantidad de baches que hay en la ciudad.

“A veces saco mil o hasta mil 500 pesos, pero hay días que casi no saco más que unas moneditas, pero generalmente los conductores me lo agradecen, porque es una calle que prácticamente es intransitable y aunque el bacheo no es permanente les permite pasar sin tener un daño en su carro”, señaló.

Recientemente el subdirector de servicios públicos, Javier Vera Delgado, informó que la próxima semana se va a lanzar la licitación para reparar esa calle, será una obra de 9.5 millones de pesos, colocando una losa de concreto de alrededor de 15 centímetros de espesor.

Justo y necesario

En ese sentido, Manuel consideró que tendrá que buscar otro punto de la ciudad para realizar su bacheo, sin embargo, ya es justo y necesario que se rehabilite la calle Ámbar.

“El gobierno municipal debería aprovechar a la gente que hacemos este tipo de trabajos para darnos un poco de material y así estar ayudando en lo que ellos empiezan una obra más formal”, opinó.