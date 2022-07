Guardaparque de Baja California recibe premio internacional

Ensenada, B.C.- Felipe Otoniel León Ángel actualmente es uno de los guardaparques del Parque Nacional de la Sierra de San Pedro Mártir, sin embargo, recientemente recibió el Premio Internacional de Guardaparques, que reconoce el trabajo destacado en lugares protegidos y conservados alrededor del mundo.

El Premio Internacional de Guardaparques lo otorga la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMPA), desarrollado con la colaboración de la Federación Internacional de Guardabosques, Global Wildlife Conservation y Conservation Allies.

Los guardaparques son las personas que se encargan de las acciones de manejo y conservación en las áreas naturales protegidas, algunas de sus actividades son prevenir y controlar incendios, además de realizar acciones de conservación y manejo, dar primeros auxilios, así como atender a visitantes y participar en actividades de educación ambiental.

La premiación se llevó a cabo en la ciudad de Kigali en Ruanda y se transmitió de forma virtual, más de 90 guardaparques de 45 países fueron nominados y los 12 ganadores recibieron fondos para apoyar el trabajo que realizan en las áreas protegidas, también recibieron una constancia y un parche para sus uniformes indicando el premio.

Felipe es Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UABC y desde 2012 es guardaparque y miembro de la Brigada Forestal San Pedro Mártir, y entrenador de No Deje Rastro. Laboró en el proyecto de reintroducción del Cóndor de California en Sierra de San Pedro Mártir y colaboró con la UABC en una manual de muestreo de especies de interés cinegético para el Gobierno del Estado.

Desde hace más de 11 años labora en el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, es responsable de atender las contingencias ambientales, vigilancia dentro del área protegida, prevención y control de incendios, con un fuerte componente de educación ambiental.

Cuando me dieron la noticia del premio me sentí honrado, más tarde me invadió una sensación de compromiso y responsabilidad para seguir trabajando de la mano de mis compañeros guardaparques y brigadistas, seguiremos comprometidos picando piedra para lograr primero en nuestra región la dignificación de nuestro trabajo”, expresó.