Grupo de padres exhortan a regresar libros de texto gratuitos

Ensenada, B.C.- Un grupo de padres de familia se manifestaron ayer en contra de los libros de texto gratuitos afuera de las oficinas del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) en Ensenada, para exigir que el material no sea entregado y hacer un llamado a los padres de familia para que no acepten los libros o los regresen en caso de haberlos recibido.

El representante del Frente Nacional por la Familia en Ensenada, Jesús Triana, comentó que han encontrado numerosos errores en los nuevos libros y afirmó que no fueron elaborados con un proceso que marca la ley, lo cual ha planteado dudas sobre la integridad del proceso educativo y su cumplimiento normativo.

El representante de la Unión Nacional de Padres de Familia en Ensenada, José Rodríguez, refirió que el 18 de agosto del año en curso, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, en la audiencia respecto al juicio de amparo 784-2023 falló a favor de la niñez mexicana procediendo a conceder el amparo y la protección de la justicia federal a la Unión Nacional de Padres de Familia.

Al ser inconstitucional el procedimiento tocante a la elaboración y publicación de los programas, así como la edición y puesta a disposición de los libros de texto gratuitos, provoca que los aprobados para el ciclo inmediato anterior 2022-2023 adquieran vigencia, es decir, los libros de texto anteriores son los vigentes”, expresó.

José Rodríguez puntualizó que las autoridades federales en concordancia con las autoridades estatales educativas y ocales municipales deberán establecer una estrategia para la implementación de los programas y libros aprobados para el ciclo escolar 2022-2023, pudiendo ejecutar un reparto virtual o físico que garantice la entrega oportuna a los niños y adolescentes.

La educación

“Hemos notificado por escrito de las resoluciones del amparo concedido a Marina del Pilar Ávila Olmeda, por lo que la hacemos responsable de llevar a cabo lo ordenado por la jueza en cuanto no utilizar ni los libros ni el programa 2023-2024, dado que son inconstitucionales y asimismo, implementar a la brevedad posible la entrega de los libros correspondientes al ciclo escolar pasado y que los alumnos no se queden sin materiales educativos para el ciclo escolar actual”, apuntó.

El representante de dicha unión consideró que la gobernadora está obligada legalmente a detener la distribución de los mencionados libros y pidió a los padres de familia que exijan la utilización de los libros del ciclo escolar anterior.

“No desistiremos en nuestra defensa de la niñez bajacaliforniana y del derecho de los padres de educar a sus hijos, la ley es muy clara y aquí se violó el procedimiento de la elaboración de los libros de texto, no se siguió el debido proceso, la elaboración de los planes de trabajo y desarrollo de contenido de los libros deben involucrar a las autoridades educativas locales al magisterio y desde luego a los padres de familia, además hacer una prueba piloto”, enfatizó.

Por su parte, el padre de familia, Fernando Feliz Ibarra Delgadillo, dijo estar preocupado por la educación de sus hijos y en las últimas semanas se ha dedicado a investigar los libros a profundidad.

“Me he metido a la página de la SEP digitalmente y lamento que en vez de traer educación traen ideología y adoctrinamiento, incluso trae cosas como misticismos, historias del principio del mundo, leyendas de los mayas, exigen que no haya religión dentro de las escuelas, no es posible que les estén queriendo enseñar brujería y cuentos Náhuatl”, manifestó.

Asimismo, la madre de familia, Indira Gaona argumento que los niños y jóvenes deben ser educados con base en la ciencia, lo académico y lo didáctico, no en ideologías.

“Niños y jóvenes merecen ser respetados y al presentarles estos contenidos no les estamos ofreciendo una educación de calidad, les estamos ofreciendo basura que de académica no tiene nada, tenemos que despertar padres de familia, que no les dé miedo defender a sus hijos, no se sientan amenazados por represalias”, declaró.

Los manifestantes exhortaron a los padres de familia a no aceptar ni recibir los libros e informaron que desde las redes de la Unión Nacional de Padres de Familia se está proporcionando un formato para que los padres de familia realicen la entrega física de los libros y que las autoridades firmen de recibido.